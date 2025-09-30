Poľsko zadržalo podozrivého v súvislosti so sabotážou Nord Streamu

Poľsko zadržalo podozrivého, na ktorého bol v Nemecku vydaný zatykač pre jeho údajné zapojenie do sabotáže plynovodov Nord Stream v roku 2022. V utorok to uviedli poľskí prokurátori.
Advokát Tymoteusz Paprocki potvrdil zadržanie svojho klienta pre televíziu TVN24, avšak jeho meno neuviedol. Poľské médiá však uvádzajú, že ide o Ukrajinca s menom Volodymyr a priezviskom začínajúcim sa na písmeno „Z“. „Potvrdzujem, že bol zadržaný. Momentálne prebiehajú príslušné úkony,“ povedal hovorca varšavskej regionálnej prokuratúry Piotr Skiba pre agentúru AFP, bez toho, aby uviedol meno podozrivého.
Stopy po podmorských výbušninách
Výbuchy zo septembra 2022 postihli plynovody Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori, ktoré boli určené na transport zemného plynu z Ruska do Nemecka, ale v tom čase cez ne žiaden plyn neprúdil. Napriek tomu spôsobili únik masívneho množstva metánu, čo spôsobilo environmentálnu katastrofu.
Sabotáž sa stala v hĺbke zhruba 80 metrov v ekonomických zónach Švédska a Dánska. Úrady predvlani uviedli, že vyšetrovatelia našli stopy po podmorských výbušninách vo vzorkách odobratých z jachty, ktorú prehľadali v rámci vyšetrovania.
Nord Stream 1 privádzal plyn, kým Moskva nezastavila dodávky Nemecku koncom augusta 2022. Nord Stream 2 sa nikdy nedostal do prevádzky, keďže Nemecko zastavilo jeho certifikáciu krátko predtým, ako Rusko napadlo Ukrajinu.
Obhajoba má argument
Paprocki argumentoval, že vzhľadom na vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou a skutočnosť, že plynovod mohol financovať vojnové úsilie Moskvy, obhajoba bude postavená na tom, že žiadny Ukrajinec by nemal byť trestne zodpovedný za jeho zničenie.
Začiatkom tohto mesiaca taliansky súd rozhodol o vydaní ďalšieho Ukrajinca, 49-ročného Serhija Kuznecova, do Nemecka, kde čelí obvineniam zo sabotáže.
Zatiaľ čo niektorí na Západe rýchlo obvinili Rusko z útoku, nemeckí vyšetrovatelia teraz veria, že za útokmi stojí ukrajinská bunka pozostávajúca z piatich mužov a jednej ženy. Pri zatknutí Kuznecova nemeckí prokurátori uviedli, že použil falošné doklady na prenájom jachty, ktorá vyplávala z nemeckého mesta Rostock, aby uskutočnila útoky.