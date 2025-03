Polovica Slovákov by zvýšila výdavky štátu na obranu, proti sú starší ľudia a voliči koalície

Polovica občanov Slovenska si myslí, že by Slovensko malo v súvislosti s bezpečnostnou situáciou vo svete zvýšiť výdavky na obranu podľa požiadaviek NATO. Ďalšia polovica je, naopak, proti. Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JoJ 24. Agentúra vykonávala prieskum od 11. do 19. marca na vzorke tisíc respondentov.

Ako prieskum ukázal, 20,1 percenta opýtaných je názoru, že by Slovensko určite malo zvýšiť výdavky na obranu, pričom 26,4 percenta respondentov si myslí, že skôr áno. Slovensko by výdavky určite nemalo zvyšovať podľa 24,9 percenta občanov Slovenska a 21,1 percenta je názoru, že skôr nie. Sedem percent respondentov na otázku nevedelo odpovedať.

Výsledky prieskumu ďalej ukázali, že so zvyšovaním výdavkov na obranu súhlasia nadpriemerne mladší ľudia vo veku od 18 do 33 rokov, vysokoškolsky vzdelaní a najmä ľudia z Bratislavského, Trnavského, Prešovského a Košického kraja. Rovnako sú za zvyšovanie výdavkov aj občania inej ako slovenskej či maďarskej národnosti a voliči hnutia Progresívne Slovensko, strán Sloboda a Solidarita a Demokrati a Kresťanskodemokratického hnutia.

To, že Slovensko by nemalo zvýšiť výdavky na obranu nadpriemerne uvádzali 35 až 49 roční respondenti a ľudia so základným a stredoškolským vzdelaním. So zvyšovaním výdavkom na obranu nesúhlasili viac respondenti z Nitrianskeho, Trenčianskeho, Banskobystrického a Žilinského kraja, respondenti maďarskej národnosti a voliči koaličných strán, hnutia Republika a Maďarskej aliancie.