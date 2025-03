V boji proti ruskej invázii je odhodlaných pokračovať viac ako 80 % obyvateľov Ukrajiny

Viac ako 80 % Ukrajincov si myslí, že Ukrajina by mala pokračovať v boji proti ruskej invázii, aj keby USA Kyjevu zastavili všetku podporu. Vyplýva to z prieskumu Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS). Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

„Jasná väčšina Ukrajincov, a to 82 percent oslovených, je presvedčená, že Ukrajina by mala za každých okolností pokračovať v boji. Len 8 % opýtaných uviedlo, že by boli akceptovali kapituláciu,“ uviedol inštitút. O nutnosti pokračovania v boji proti ruskej invázii je presvedčených 78 % respondentov na východe a 83 % na západe Ukrajiny.

Prieskum KIIS uskutočnil od 12. do 22. marca. Celkovo v ňom oslovil 1 326 ľudí vo veku nad 18 rokov v regiónoch Ukrajiny kontrolovaných vládou.