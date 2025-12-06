Polovica Európanov sa obáva rozšírenia ruskej agresie do krajín Únie, pochybujú aj o schopnosti armád brániť sa

Väčšina občanov v deviatich krajinách Európskej únie (EÚ) považuje riziko vypuknutia vojny s Ruskom za vysoké. Vyplýva to z prieskumu agentúry Cluster 17, ktorý vo štvrtok zverejnil francúzsky magazín o zahraničnej politike Le Grand Continent.
Prieskum sa uskutočnil na vzorke 9 553 respondentov z Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska, Poľska, Portugalska, Chorvátska, Belgicka a Holandska, pričom vo všetkých krajinách sa zúčastnilo viac než tisíc respondentov.
Polovica sa bojí vojny s Ruskom
Podľa prieskumu 51 percent opýtaných verí, že riziko vojny s Ruskom v nasledujúcich rokoch je „vysoké“ alebo „veľmi vysoké“. V Poľsku, ktoré hraničí s Ruskom a Bieloruskom, tento podiel dosiahol až 77 percent.
Vo Francúzsku to bolo 54 percent a v Nemecku 51 percent. Naopak, 65 percent Talianov považuje riziko za nízke alebo neexistujúce.
Rastúce obavy aj pochybnosti o schopnosti brániť sa
Prieskum však odhalil aj pochybnosti o schopnosti armád jednotlivých krajín brániť sa proti Moskve. Celkovo 69 percent opýtaných si myslí, že ich krajina nie je schopná odolať ruskej agresii.
Najmenej pesimistickí boli Francúzi, z ktorých 44 percent verí, že ich krajina je schopná obrany. Na opačnom konci boli Belgičania, Taliani a Portugalci, kde 85 až 87 percent obyvateľov považuje svoje armády za neschopné obrany.
Viac než tri a pol roka od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 sa obavy z rozšírenia vojny do krajín EÚ stupňujú. Francúzsky generál Fabien Mandon minulý mesiac varoval, že Rusko sa pripravuje na novú konfrontáciu do roku 2030. Prezident Vladimir Putin v utorok vyhlásil, že „ak Európa chce vojnu, sme pripravení okamžite“.
Čína a terorizmus
Prieskum tiež odhalil, že Európania považujú možnosť vojenského konfliktu s Čínouza málo pravdepodobnú. Až 81 percent respondentov uviedlo, že hrozba vojny s Čínou je malá alebo žiadna.
Za najbezprostrednejšiu hrozbu označili Európania terorizmus, keď 63 percent respondentov v deviatich krajinách označilo riziko otvoreného konfliktu s teroristickými skupinami za vysoké alebo veľmi vysoké.