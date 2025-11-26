Francúzske úrady zadržali troch ruských špiónov a prokremeľských aktivistov

Francúzske úrady zadržali v rámci vyšetrovania francúzsko-ruského združenia tri osoby podozrivé zo špionáže pre Rusko a konania zameraného na šírenie jeho vojnovej propagandy, uviedla v utorok parížska prokuratúra.
K zadržaniu podozrivých došlo v čase, keď v celej Európe vrcholia obavy z ruského zasahovania a Západ z neho obviňuje tajné služby Moskvy, ktorá pokračuje v agresii na Ukrajine.
Poškodzovali záujmy štátu
Jedným zo zadržaných je 40-ročný Rus, ktorého ešte v septembri identifikovali na zázname z bezpečnostných kamier, ako vylepuje proruské plagáty na Víťazný oblúk v Paríži.
Muž sa potom telefonicky prihlásil vedúcej združenia SOS Donbass, ktorú francúzska kontrarozviedka podozrieva z pokusu získať informácie ekonomického charakteru od vedúcich pracovníkov francúzskych spoločností.
SOS Donbass nie je charita
Štyridsaťročná žena, ktorá sa narodila v Rusku, bola na radare francúzskej kontrarozviedky prinajmenšom od začiatku roka. Po tom, čo francúzska kontrarozviedka DGSI v súvislosti s jej osobou odhalila „činy, ktoré by mohli poškodiť základné záujmy štátu“, vyšetrujúci sudca začal v marci preverovať podozrenia zo spáchania trestných činov vrátane „spolupráce s cudzou mocnosťou“, za čo žene hrozí trest desať rokov väzenia.
SOS Donbass sa prezentuje ako humanitárna organizácia, ktorá poskytuje pomoc civilistom v regióne Donbas na východe Ukrajiny, ktorý je čiastočne pod kontrolou Moskvy. Treťou osobou, ktorá skončila vo väzbe, je 63-ročný muž narodený v Paríži.