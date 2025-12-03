Rubio: Rusko stráca 7-tisíc vojakov týždenne, vojna nedáva logiku - VIDEO

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio verí, že v rusko-ukrajinskej vojne „v skutočnosti nikto nevyhráva“, ale je presvedčený, že teraz je „ideálny čas“ na jej ukončenie. Povedal to v rozhovore pre Fox News.
„Najnelogickejšia vojna“
V komentári k slovám amerického prezidenta Donalda Trumpa, že ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou by bolo podľa neho „najjednoduchšie“, čo sa ukázalo ako opak, Rubio povedal: „Myslím si, že tým v skutočnosti myslí, že ide o najnelogickejšiu vojnu“.
Vojenský analytik: Rusi narazili na strop, Ukrajinu neporazia a zima to len potvrdí
Rubio verí, že v tejto vojne by bolo logické dospieť k záveru, že je čas ju ukončiť, „pretože nikto ju v skutočnosti nevyhráva v tradičnom zmysle víťazstva“.
Veľké straty
„Každý týždeň je zabitých 7-tisíc ruských vojakov. To je viac, ako sme my celkovo stratili v ktorejkoľvek vojne, ktoré sme viedli. To, o čo teraz doslova bojujú, je približne 30 až 50 kilometrový priestor v 20 percentách Doneckej oblasti, ktoré zostávajú (neokupovaný),“ povedal Rubio.
Mierový plán podľa AI: Gazprom v medzinárodných rukách či ruské energie „za babku“ do splatenia reparácií
Verí, že Spojené štáty dosiahli určitý pokrok pri zisťovaní, „s čím dokážu Ukrajinci žiť“, pokiaľ ide o podmienky mierového plánu, a čo Kyjevu poskytne bezpečnostné záruky do budúcnosti a umožní mu nielen obnoviť svoju ekonomiku, ale aj prosperovať a rozvíjať sa. Podľa Rubia, „ak budeme robiť správne veci“, by mohol byť HDP Ukrajiny o 10 rokov vyšší ako HDP Ruska.