Rubio: Rusko stráca 7-tisíc vojakov týždenne, vojna nedáva logiku - VIDEO

Konflikt sa zmenil na vyčerpávajúcu vojnu a momentálne je ideálny čas na urovnanie, verí americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.
Americký prezident Donald Trump zatvára oči, zatiaľ čo minister zahraničných vecí Marco Rubio hovorí počas zasadnutia kabinetu v Bielom dome v utorok 2. decembra 2025 vo Washingtone. Foto: SITA/AP
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio verí, že v rusko-ukrajinskej vojne „v skutočnosti nikto nevyhráva“, ale je presvedčený, že teraz je „ideálny čas“ na jej ukončenie. Povedal to v rozhovore pre Fox News.

„Najnelogickejšia vojna“

V komentári k slovám amerického prezidenta Donalda Trumpa, že ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou by bolo podľa neho „najjednoduchšie“, čo sa ukázalo ako opak, Rubio povedal: „Myslím si, že tým v skutočnosti myslí, že ide o najnelogickejšiu vojnu“.

Rubio verí, že v tejto vojne by bolo logické dospieť k záveru, že je čas ju ukončiť, „pretože nikto ju v skutočnosti nevyhráva v tradičnom zmysle víťazstva“.

Veľké straty

„Každý týždeň je zabitých 7-tisíc ruských vojakov. To je viac, ako sme my celkovo stratili v ktorejkoľvek vojne, ktoré sme viedli. To, o čo teraz doslova bojujú, je približne 30 až 50 kilometrový priestor v 20 percentách Doneckej oblasti, ktoré zostávajú (neokupovaný),“ povedal Rubio.

Verí, že Spojené štáty dosiahli určitý pokrok pri zisťovaní, „s čím dokážu Ukrajinci žiť“, pokiaľ ide o podmienky mierového plánu, a čo Kyjevu poskytne bezpečnostné záruky do budúcnosti a umožní mu nielen obnoviť svoju ekonomiku, ale aj prosperovať a rozvíjať sa. Podľa Rubia, „ak budeme robiť správne veci“, by mohol byť HDP Ukrajiny o 10 rokov vyšší ako HDP Ruska.

Russia Ukraine War
