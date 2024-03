Politické strany majú už len pár dní na odovzdanie kandidátskych listín do eurovolieb

Politické strany majú na podanie kandidátnych listín pre voľby do Európskeho parlamentu (EP) čas do nedele 10. marca do polnoci. Na kandidátke sa môže nachádzať najviac 15 kandidátov, čo zároveň predstavuje aj počet poslancov, ktorých si Slovensko bude do europarlamentu voliť.

Je možné podať spoločnú kandidátku

Europoslanci sú volení na funkčné obdobie päť rokov a musia mať najmenej 21 rokov. Vo voľbách môžu kandidovať občania Slovenska s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iných členských štátov Európskej únie s trvalým pobytom v SR. Voľby do EP sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 8. júna 2024.

Ministerstvo vnútra pripomína, že kandidátku môžu podať strany, ktoré sú zaregistrované podľa zákona o politických stranách a politických hnutiach. Politické subjekty majú možnosť podať spoločnú kandidátku, ak sa rozhodnú ísť do volieb ako koalícia.

„Kandidátnu listinu je potrebné doručiť v listinnej aj elektronickej forme zapisovateľke Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené potvrdenie o uhradení volebnej kaucie 1 700 eur.Po doručení kandidátnej listiny nie je možné ju dopĺňať o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie,“ informoval rezort vnútra.

Kandidatúru možno odvolať dva dni pred voľbami

Doručené kandidátnej listiny preskúma Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán najneskôr do 20. marca. Listiny v súlade so zákonom komisia zaregistruje najneskôr do 30. marca.

Najneskôr 48 hodín pred konaním volieb, teda 6. júna do 7:00, môžu politické strany svoje kandidátne listiny vziať späť, či vzdať sa alebo odvolať svoju kandidatúru.

„Registrácia kandidátnych listín je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov. Bezodkladne po zaregistrovaní určí štátna volebná komisia žrebom číslo, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany alebo koalície. Prekážkou práva byť volený je podľa slovenskej legislatívy výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony,“ tvrdí ministerstvo vnútra.