Kandidátka SNS do eurovolieb bude zrejme plná zvučných mien, okrem Huliaka sa možno pridá aj Šimkovičová

Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) by mohol kandidovať poslanec Rudolf Huliak (SNS), minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) či ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Uviedol to poslanec Huliak v rozhovore pre portál Start it up.

Uplatnenie mandátu

„Budem kandidovať na kandidátke SNS a bude kandidovať každý, kto priniesol veľké množstvo hlasov v rámci parlamentných volieb. Určite aj Tomáš Taraba, aj Martina Šimkovičová,“ povedal.

Lídrom kandidátky SNS do eurovolieb by mal byť jej predseda a podpredseda parlamentu Andrej Danko. Huliak však nechcel komentovať, kto si v prípade úspechu vo voľbách mandát aj reálne uplatní. Za SNS by vo voľbách do EP mohla kandidovať aj bývalá poslankyňa slovenského parlamentu Romana Tabák.

Aktívna pomoc

V júli uplynulého roku na sociálnej sieti napísala, že nebude kandidovať v septembrových parlamentných voľbách, ale „budem reflektovať na ponuku predsedu SNS kandidovať za stranu v najbližších eurovoľbách do piateho miesta. Vo voľbách budem aktívne pomáhať najstaršej národnej strane na Slovensku, ktorá otvorila svoju kandidátku širokému spektru politikov a osobností z kresťanskej, sociálnej a národnej sféry„.

Voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku uskutočnia 8. júna. Kandidátne listiny musia strany podať do 10. marca. Slovensko si bude voliť 15 europoslancov na funkčné obdobie päť rokov.