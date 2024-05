Politici z Hlasu vyjadrili rozhorčenie nad útokom na Fica v Handlovej, zároveň prajú premiérovi veľa síl a skoré zdravenie

Viacerí politici z Hlasu-SD vyjadrili svoje rozhorčenie a zároveň popriali skoré uzdravenie premiérovi Robertovi Ficovi po atentáte v Handlovej. Peter Pellegrini sa vyjadril, že atentát na predsedu vlády je ohrozením všetkého, čo doteraz zdobilo slovenskú demokraciu.

Ministri a ministerky čin odsúdili

„To, čo sa stalo, je absolútne neakceptovateľné,“ povedal minister pre informatizáciu a investície Richard Raši počas cesty z výjazdového rokovania vlády v Handlovej. Poprial premiérovi skoré uzdravenie, nech sa z toho čím skôr dostane.

„Toto nepatrí, nie že do demokratickej spoločnosti, do žiadnej spoločnosti, aby niekto riešil takto ohavne svoje problémy. Pán premiér držím ti palce, nech si čo najskôr fit a nech to všetko dobre dopadne,“ prízvukoval Raši. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková ostro odsúdila násilný čin.

„Tento akt je neprijateľný. Toto sa v demokratickej krajine v žiadnom prípade nesmie stať,“ zdôraznila. Pridala sa aj ministerka hospodárstva Denisa Saková.

„Som zhrozená z toho, čo sa stalo v Handlovej. Dúfam, že Robert Fico bude v poriadku,“ uviedla.

Nezmierili sa s výsledkom demokratických volieb

„My, ostatní členovia vlády, ako aj všetci, ktorí sa podieľali na príprave zasadnutia v Handlovej, sme v poriadku. Naše myšlienky teraz patria premiérovi Robertovi Ficovi,“ pridal sa minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Za ohavný a neprijateľný označil útok na predsedu vlády aj minister školstva Tomáš Drucker.

„Akýkoľvek prejav násilia nemá v našej spoločnosti miesto,“ dodal. Robertovi Ficovi poprial veľa síl, aby sa z útoku čo najskôr zotavil.

„Šírenie nenávisti v parlamente a na námestiach zo strany „slušných“ ľudí, ktorí sa nedokázali zmieriť s výsledkom demokratických volieb, vyústilo až do toho najhoršieho scenára. Robertovi Ficovi držím všetky palce, aby vyhral aj tento boj,“ uviedol Branislav Becík, kandidát do europarlamentu za stranu Hlas.

Všetci prajú skoré uzdravenie

Rázno odsúdil akékoľvek násilie aj kandidát na europoslanca Ján Ferenčák, ktorý zároveň dodal, že útok na ústavného činiteľa je zároveň útokom na nás všetkých, na slovenskú štátnosť.

„Iný názor či politické preferencie z nás nemôžu automaticky robiť nepriateľov či nedajbože podnecovať agresiu. Všetci spolu žijeme na jednom Slovensku a chceme tu žiť v mieri,“ zdôraznil. Premiérovi želá veľa síl na zotavenie sa a zároveň všetkým veľa síl na hľadanie vzájomnej tolerancie.

Daň za vybičovanú atmosféru

„Je to útok na princípy slovenskej demokracie a krutá daň za vybičované vášne v spoločnosti a šírenie politiky nenávisti,“ pridal sa poslanec parlamentu za Hlas Michal Kaliňák. Podľa poslanca NR SR Petra Kalivodu je toto tragédia, ktorá nás núti sa zamyslieť, ako chceme ďalej napredovať.

„Násilie a nenávisť treba zastaviť,“ dodal.

„Útok na predsedu vlády Roberta Fica je bezprecedentný čin v histórii Slovenska. Je to krutá daň za nenávisť, ktorú šíria niektorí politici. Pred nami je úloha, ako zjednotiť rozdelenú spoločnosť,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva Ján Hrinko.