Polícia zadržala po 24 rokoch hľadaného muža, ktorý sa vyhýbal výkonu trestu za podvody

O skutočnosti informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Polícii sa podarilo po 24 rokoch vypátrať a zadržať 75-ročného muža. Foto: www.facebook.com
Policajtom oddelenia cieľového pátrania Národnej centrály osobitných druhov kriminalityPrezídia Policajného zboru sa podarilo po 24 rokoch vypátrať a zadržať 75-ročného muža, ktorý bol právoplatne odsúdený na trest odňatia slobody za viaceré podvody a dlhodobo sa vyhýbal nástupu do väzenia. Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, muž bol minulý týždeň zadržaný v Kolárove.

„Pátranie po hľadanom bolo mimoriadne náročné. Počas svojho úteku dôsledne zahladzoval stopy a menil svoje životné návyky tak, aby zostal čo najdlhšie neodhalený. Až do posledných chvíľ sme nemali k dispozícii jeho aktuálnu podobu, čo celý proces komplikovalo,“ uviedli policajti s tým, že príslušníci cieľového pátrania operatívnou činnosťou postupne zužovali okruh informácií, ktoré viedli k jeho odhaleniu a zadržaniu.

Zadržaný muž bol po vykonaní potrebných procesných úkonov odovzdaný do výkonu trestu odňatia slobody. Policajný zbor zároveň poďakoval verejnosti a všetkým spolupracujúcim zložkám, ktoré počas rokov poskytovali cenné informácie.

Tento prípad podľa polície jasne ukazuje, že „hoci sa môže zdať, že čas hrá v prospech páchateľov, spravodlivosť si svoju cestu nakoniec vždy nájde.“

