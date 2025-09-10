Polícia zadržala po 24 rokoch hľadaného muža, ktorý sa vyhýbal výkonu trestu za podvody

Policajtom oddelenia cieľového pátrania Národnej centrály osobitných druhov kriminalityPrezídia Policajného zboru sa podarilo po 24 rokoch vypátrať a zadržať 75-ročného muža, ktorý bol právoplatne odsúdený na trest odňatia slobody za viaceré podvody a dlhodobo sa vyhýbal nástupu do väzenia. Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, muž bol minulý týždeň zadržaný v Kolárove.
„Pátranie po hľadanom bolo mimoriadne náročné. Počas svojho úteku dôsledne zahladzoval stopy a menil svoje životné návyky tak, aby zostal čo najdlhšie neodhalený. Až do posledných chvíľ sme nemali k dispozícii jeho aktuálnu podobu, čo celý proces komplikovalo,“ uviedli policajti s tým, že príslušníci cieľového pátrania operatívnou činnosťou postupne zužovali okruh informácií, ktoré viedli k jeho odhaleniu a zadržaniu.
Zadržaný muž bol po vykonaní potrebných procesných úkonov odovzdaný do výkonu trestu odňatia slobody. Policajný zbor zároveň poďakoval verejnosti a všetkým spolupracujúcim zložkám, ktoré počas rokov poskytovali cenné informácie.
Tento prípad podľa polície jasne ukazuje, že „hoci sa môže zdať, že čas hrá v prospech páchateľov, spravodlivosť si svoju cestu nakoniec vždy nájde.“