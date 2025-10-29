Polícia v rámci medzinárodnej akcie zaistila cez dvetisíc kilogramov kokaínu, zadržaných bolo 22 osôb – VIDEO + FOTO

Príslušníci polície zaistili v rámci medzinárodnej akcie Linea 2 276 kilogramov kokaínu v celkovej hodnote 175 miliónov eur. Ako v stredu na tlačovej besede informovali predstavitelia Policajného zboru, akcia sa uskutočnila 21. októbra a nasadených do nej bolo viac ako 450 policajtov z rôznych útvarov.
Vznesené obvinenia
V rámci akcie zadržali 22 osôb a vykonali deväť domových prehliadok a 21 prehliadok iných priestorov a pozemkov na území Slovenska. Zároveň policajti odhalil aj dve nelegálne linky na výrobu cigariet, vrátane plničky a baličky, a tiež zaistili 3,5 milióna kusov cigariet, 75-tisíc balení krabičiek a približne 14 ton tabaku. Okrem toho zhabali hotovosť v celkovej výške 367 650 eur a 1 460 000 forintov.
Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky – protidrogového oddelenia Západ následne vzniesol obvinenie desiatim osobám, z toho trom občanom Maďarska a siedmim občanom SR pre obzvlášť závažný zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami a pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.
Spolupráca viacerých krajín
Akcia bola podľa polície naplánovaná už v novembri 2024 na základe iniciatívy justičných orgánov viacerých európskych krajín. Jej začiatok vychádzal z operatívno-pátracej činnosti Národnej protidrogovej jednotky slovenskej polície, ktorá identifikovala prepojenia medzi zločineckými štruktúrami pôsobiacimi na území Slovenska, Maďarska a Španielska. Zločinecká skupina zabezpečovala objednávky, prepravu a distribúciu omamných a psychotropných látok predovšetkým z Južnej a Strednej Ameriky.
„Operácia Linea ukázala, že systematická medzinárodná spolupráca prináša konkrétne výsledky. Naši policajti preukázali vysokú odbornosť, disciplínu a pripravenosť koordinovať zložité zásahy naprieč krajinami,“ uviedla policajná prezidentka Jana Maškarová.
Úspešné operácie
Zároveň pripomenula, že slovenská polícia už predtým uskutočnila operáciu Vivaldi, pri ktorej zaistili viac ako 100 kilogramov metamfetamínu, 25 kilogramov hašiša a päť kilogramov kokaínu. Operácia Brugal zase podľa Maškarovej priniesla záchyt viac ako deväť kilogramov kokaínu.
Národná protidrogová jednotka podľa svojho šéfa Milana Jonisa už predtým vykonala spolu 30 rozsiahlych policajných akcií, pri ktorých zaistila 2 433 kilogramov drog a liečiv v hodnote viac ako 196 miliónov eur, zadržala 96 osôb a zabezpečila finančnú hotovosť vo výške 1 007 745 eur.
„Okrem toho odhalila štyri nelegálne laboratóriá na výrobu drog, jednu linku na výrobu cigariet, deväť nelegálne držaných strelných zbraní a desať luxusných vozidiel,“ doplnil Jonis.