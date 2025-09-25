Nelegálna výrobňa cigariet v obci Zbrojníky skončila, colníci odhalili dve kompletné linky

Finančná správa odhalila nelegálnu výrobňu cigariet v obci Zbrojníky (okres Levice). Zaistili tovar v objeme deviatich naplnených kamiónov, predbežne bola škoda na spotrebnej dani vyčíslená na tri milióny eur.
Ako informovalo komunikačné oddelenie Finančného riaditeľstva SR, Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) odhalil nelegálnu výrobňu cigariet v rámci akcie s krycím názvom „BEEF“. Akcia bola špecifická tým, že išlo o zásah proti utajovanej nelegálnej rozsiahlej výrobni cigariet, kde jestvoval predpoklad zapojenia viacerých osôb z rôznych štátov, s mimoriadne prepracovanými metódami a formami nelegálnej činnosti.
Zaistili aj státisíce kusov cigariet
Akcia prebiehala od 21. do 23. septembra a participovali na nej príslušníci KÚFS spolu s ozbrojenými príslušníkmi colných úradov. „V priemyselných budovách bývalého bitúnku v obci Zbrojníky odhalili dve kompletné nelegálne linky na výrobu cigariet,“ uvádza finančné riaditeľstvo.
V rámci akcie celkovo zadržali tovar v rozsahu 9 kamiónov naplnených tabakom a komponentami, dve linky na výrobu cigariet dve linky na balenie cigariet, rezačku a sušičku tabaku aj tri agregáty a kompresory. Rovnako bolo zaistených temer 705-tisíc kusov cigariet značiek Marlboro a Rothmans a 21 ton tabakovej zmesi.
Finančná správa odhalila sklad s viac ako dvoma miliónmi nelegálnych elektronických cigariet
Hodnota zaisteného majetku, teda technických zariadení na nelegálnu výrobu cigariet, je 1,5 milióna eur. „Začaté je trestné stíhanie pre prečin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podľa Trestného zákona v súbehu s prečinom nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov,“ doplnilo komunikačné oddelenie finančného riaditeľstva.
Pôsobili vo viacerých krajinách
V prípade akcie BEEF, existuje dôvodné podozrenie, že medzi páchateľmi sú bývalí príslušníci ozbrojených a bezpečnostných zložiek, a to nielen zo Slovenska, ktorí majú znalosť o práci štátnych orgánov.
„Organizovaná skupina realizovala aktivity súvisiace s trestnou činnosťou vo viacerých krajinách. Hoci išlo o mimoriadne náročné odhaľovanie sofistikovanej trestnej činnosti, nové organizačné nastavenia a postupy KÚFS začínajú prinášať výsledky,“ zdôraznili z finančného riaditeľstva. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom jeden až päť rokov za mrežami.
„Tento úspešný zásah je dôkazom, že finančná správa je pripravená a schopná efektívne bojovať proti organizovanému zločinu a nelegálnemu obchodu, ktorý poškodzuje nielen štátny rozpočet, ale aj poctivých podnikateľov a zdravie občanov,“ uzavrel prezident FS Jozef Kiss.