Polícia rieši prípad týrania 4-mesačného bábätka, dieťa previezli do nemocnice s život ohrozujúcimi zraneniami

Policajti riešia prípad týrania 4-mesačného bábätka. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Trnave, zaoberajú sa mimoriadne závažným prípadom. Štvormesačné dieťa v piatok (7. novembra) dopoludnia previezli do jednej z bratislavských nemocníc s viacerými vážnymi, život ohrozujúcimi zraneniami.
„Podľa predbežných zistení vzniklo dôvodné podozrenie, že dieťa mohlo byť týrané. Na miesto boli okamžite vyslaní policajti a po zistení prvotných informácií si prípad prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Galanty,“ uviedla polícia.
Ako policajti ďalej informovali, okresný vyšetrovateľ vzniesol obvinenie rodičom dieťaťa, 19-ročnej žene a 21-ročnému mužovi, a to za zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
„Obaja rodičia boli zadržaní a v súčasnosti sa nachádzajú v cele policajného zaistenia. Spis bol predložený okresnému prokurátorovi s návrhom na ich väzobné stíhanie,“ uviedli z KR PZ v Trnave s tým, že v prípade dokázania viny hrozí rodičom bábätka trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.