Železničnú dopravu v Bratislave smerom z Rače museli zastaviť, vlak tam zrazil človeka

Rušňovodič už nedokázal zrážke zabrániť, zrazený muž zraneniam utrpeným pri zrážke na mieste podľahol.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
vlak, koľajnice
Foto: www.facebook.com.
Bratislava Iné správy Iné správy z lokality Bratislava

Železničná doprava v Bratislave smerom z Rače je momentálne zastavená, vlak tam zrazil človeka. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, v nedeľu krátko pred pol deviatou prijali na linke 158 oznam o zrážke osobného vlaku a 38-ročného muža.

„Policajti oddelenia Železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave na mieste zistili, že k zrážke prišlo v úseku od mestskej časti Rača smer Bratislava Hlavná stanica. Tam podľa doposiaľ zistených informácií rušňovodič zahliadol muža, ktorý vošiel do jazdnej dráhy prichádzajúceho vlaku,“ uviedla polícia.

Rušňovodič už nedokázal zrážke zabrániť, zrazený muž zraneniam utrpeným pri zrážke na mieste podľahol. Polícia uviedla, že premávka v danom úseku je obojsmerne dočasne zastavená. Udalosť vyšetrujú.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Firmy a inštitúcie: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v BratislavePolícia Slovenskej republiky
Okruhy tém: bratislavská polícia Nehoda vlaku Rača Železničná doprava Zrážka vlaku s osobou
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk