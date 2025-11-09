Chodec v Prešove prechádzal mimo vyznačeného priechodu, nočnú zrážku s autom neprežil

Zraneniam na mieste podľahol.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Tragická nehoda v Prešove
Chodec v Prešove neprežil zrážku s autom Foto: www.facebook.com
Prešov Dopravné správy z ciest Dopravné správy z ciest z lokality Prešov

Chodec v Prešove v sobotu 8. novembra v neskorých večerných hodinách neprežil zrážku s autom.

Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, 29-ročný chodec prechádzal na Levočskej ulici cez vozovku mimo vyznačený priechod pre chodcov. Zraneniam na mieste podľahol.

„24-ročný vodič bol podrobený dychovej skúške aj testu na drogy s negatívnym výsledkom. Na mieste zasahovali záchranné zložky,“ uviedla polícia. Dodala, že presná príčina a okolnosti nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Firmy a inštitúcie: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v PrešovePolícia Slovenskej republiky
Okruhy tém: Prešovská polícia Tragická dopravná nehoda Tragická nehoda
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk