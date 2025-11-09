Chodec v Prešove prechádzal mimo vyznačeného priechodu, nočnú zrážku s autom neprežil

Chodec v Prešove v sobotu 8. novembra v neskorých večerných hodinách neprežil zrážku s autom.
Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, 29-ročný chodec prechádzal na Levočskej ulici cez vozovku mimo vyznačený priechod pre chodcov. Zraneniam na mieste podľahol.
V obci Rudno sa stala tragická dopravná nehoda, chodca zrazil len 19-ročný vodič
„24-ročný vodič bol podrobený dychovej skúške aj testu na drogy s negatívnym výsledkom. Na mieste zasahovali záchranné zložky,“ uviedla polícia. Dodala, že presná príčina a okolnosti nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.