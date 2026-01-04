Polícia mala v roku 2025 plné ruky práce, na linku 158 volali ľudia v priemere každých 49 sekúnd

V roku 2025 prijala polícia hovor na tiesňovej linke 158 celkovo 638 972-krát, teda v priemere každých 49 sekúnd. Ako ďalej informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboruZuzana Hrabovská, po prijatí hovoru musia operační dôstojníci v krátkom čase vyhodnotiť situáciu, rozhodnúť o ďalšom postupe a koordinovať policajné hliadky, po prípade kooperovať ďalšie zložky pripravené v pohotovosti na vykonanie potrebnej služobnej činnosti.
Najvyťaženejšie hodiny a dni
Mesačne prijali v minulom roku operační dôstojníci v priemere 53 248 volaní, pričom denne počas 24-hodinovej služby vybavili v priemere 1 774 hovorov. Súbežne dokázali operační dôstojníci v rôznych častiach Slovenska, zaradení na ôsmich krajských riaditeľstvách Policajného zboru, prijať aj viac ako tri desiatky hovorov naraz.
Snina má nové pracovisko cudzineckej polície, Eštokovo ministerstvo reaguje na nápor odídencov z Ukrajiny
„Najviac volaní na tiesňovú linku 158 sme počas minulého roka evidovali vo večerných a nočných hodinách, predovšetkým počas víkendov. Zvýšený počet hovorov bol zaznamenaný aj počas rozsiahlych osláv, ako je Silvester, veľkých kultúrno-spoločenských podujatí ako festivaly či koncerty či počas konania vrcholových športových podujatí s domácou aj zahraničnou účasťou fanúšikov,“ uviedla Hrabovská.
Najčastejšie dôvody výjazdov
Hliadky Policajného zboru v roku 2025 riešili celkovo 896 297 udalostí. „Najvyťaženejšie boli hliadky PZ v Bratislavskom kraji, ktoré boli privolané k 159 934 prípadom, najmenej udalostí riešili príslušníci PZ v Trenčianskom kraji – celkovo 71 884,“ informoval hovorkyňa.
Policajti zadržali trojicu cudzincov, podozrievajú ich z výbuchov bankomatov
Medzi udalosti, ku ktorým operační dôstojníci vysielali policajné hliadky, patrili domáce nezhody a konflikty, oznámenia o tom, že osoba sa stala obeťou podvodu, ohrozenia osôb pod vplyvom návykových látok alebo nahlásenia nezvestnosti osôb. „No najmä dopravné nehody a škodové udalosti, problémy s parkovaním a obmedzením dopravy, alebo žiadosti o poskytnutie aktuálnych informácií o dopravnej situácii,“ dodala Hrabovská.