Novoročné oslavy v Košickom kraji prebehli bez vážnych incidentov, policajti riešili šarvátku viacerých osôb

Silvestrovská a novoročná služba v Košickom kraji prebehla pokojne a bez závažných incidentov. Policajti na operačnom stredisku zachytili viacero volaní, no vážne udalosti sa nenaplnili. Ako informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, oslavy príchodu nového roka boli aj vďaka ich práci hladké.
Počas silvestrovského dňa od 7:00 do 7:00 dnešného dňa nebola zaznamenaná ani jedna tragická či vážna dopravná nehoda na celom území Košického kraja. Policajti dohliadali na verejný poriadok počas osláv a pomáhali riešiť bežné prípady volaní na bezplatné číslo 158.
Opitého chodca zrazilo auto
Medzi zaznamenané udalosti patrila napríklad kontrola skupiny šiestich osôb cestujúcich bez platných lístkov vo vlaku na trase Poprad – Košice. Osoby, ktoré nemali finančnú hotovosť na zakúpenie lístka, boli po príchode do Košíc odovzdané polícia, pričom im bol vystavený doklad o porušení prepravného poriadku železničnej spoločnosti ZSSK.
Obavy obyvateľov Sídliska Ťahanovce a úseku cesty pri výjazde z R4 na cestu I/17 nad pohybom voľne sa pohybujúcich zvierat – konkrétne diviaka a psa – neboli potvrdené. Policajti prešli okolité oblasti, no podľa Ivanovej zvieratá nenašli.
Policajti boli počas silvestrovskej noci vo zvýšenej pohotovosti, riešili konflikty v súkromí aj na verejných priestranstvách
V Spišskej Novej Vsi sa podvečer stala dopravná nehoda, keď 47-ročný chodec náhle vošiel do jazdnej dráhy Mazdy. Vodič sa snažil kolízii zabrániť, no chodca zrazil. Chodcovi, ktorý utrpel ľahké zranenie, policajti namerali 1,20 mg/l alkoholu v dychu (2,50 promile). Vodičovi alkohol nenezistili.
V Sečovciach zasahovali policajti a hasiči pri požiari strechy unimobunky, ktorý podľa predbežného vyšetrovania vznikol v dôsledku technickej poruchy, konkrétne zle uchyteného komína pri kúrení. Pri požiari nedošlo k žiadnym zraneniam, doplnila policajná hovorkyňa.
Šarvátka v Košiciach
Dnes krátko po jednej hodine v noci bol v obci Nálepkovo zastavený vodič auta Seat, ktorý jazdil v zákaze vjazdu. Pri dychovej skúške mu policajti namerali 0,85 mg/l alkoholu v dychu (1,77 promile), opakovaná skúška dosiahla 0,92 mg/l (1,92 promile). Vodič strávil zvyšok noci v cele policajného zaistenia.
Ako ďalej informovala Ivanová, počas štátnych osláv sa násilný incident odohral pred jednou z košických prevádzok, kde viacerí ľudia pod vplyvom alkoholu začali šarvátku. Dve osoby s nezistenými zraneniami previezla záchranná služba do nemocnice, jedna osoba bola zadržaná políciou. Vyšetrovanie incidentu pokračuje.
Na novoročné ráno čakal v cele policajného zaistenia muž, ktorý poškodil vozidlo Škoda Superb pomocou nešpecifikovaného predmetu pripomínajúceho kladivo alebo sekeru. Policajti podozrivého zadržali a začali trestné stíhanie pre poškodzovanie cudzej veci.
Dve duševné krízy
Na tiesňovú linku prišli počas silvestrovsko-novoročnej noci dve núdzové volania súvisiace s duševnou krízou. V oboch prípadoch policajti promptne zasiahli a zaistili pomoc zdravotníckej záchrannej službe.
„Naša služba pre Vás neskončila ani úderom polnoci, ani novoročným ránom. Sme tu pre vás aj naďalej 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Naše priority ostávajú nezmenené – na vašu bezpečnosť budeme dohliadať nielen na cestách, ale aj na vode aj zo vzduchu. Vykročme spoločne do nového roku plní optimizmu a s úsmevom na perách,“ dodala Ivanová.