Policajti minulý rok zaistili 2 500 kilogramov drog v hodnote takmer 200 miliónov eur

Národná protidrogová jednotka uskutočnila v priebehu roka 2025 celkovo 30 operácií, pričom zaistila okolo 2 500 kilogramov drog a liečiv. Pre médiá to povedal prvý viceprezident Policajného zboru Roman Gaťár. Hodnota zaistených drog podľa neho predstavovala takmer 200 miliónov eur.

„Bolo zadržaných 104 osôb a zaistená finančná hotovosť viac ako jeden milión eur,“ uviedol Gaťár. Policajti podľa neho zároveň odhalili štyri nelegálne laboratóriá, ako aj výrobnú linku na cigarety. Zaistili tiež strelné zbrane a luxusné autá.

Gaťár pripomenul napríklad záchyt deviatich kilogramov kokaínu, ktoré osoba z okresu Prievidza privážala zo Španielska na upravenom aute. „Mala vybudovaná skryté priestory,“ zdôraznil viceprezident polície. Dotyčnú osobu nakoniec zadržali na hraničnom priechode Jarovce. Pri ďalšej akcii zase policajti zaistili anaboliká v hodnote 50-tisíc eur. Osoba v tomto prípade je už obvinená a stíhaná je väzobne.

Slovensko tiež participovalo na medzinárodnej akcii Linea, v rámci ktorej u nás obvinili 10 osôb. „Bol zadržaný kokaín s hodnotou na čiernom trhu cez 68 miliónov eur,“ zdôraznil Gaťár.

