Moskva podľa Paríža odmieta americkú mierovú agendu, o údajnom útoku na Putinovu rezidenciu nie sú dôkazy

Pokračujúce intenzívne ruské útoky na ukrajinské ciele sú podľa Paríža „aktom odporu“ voči americkému plánu na ukončenie vojny, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine.
„Ide o akt odporu voči mierovej agende prezidentaDonalda Trumpa,“ uviedol v utorok člen tímu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona pre agentúru AFP.
Neexistujú dôkazy
Vyjadril sa tiež k pondelkovým tvrdeniam Kremľa o údajnom ukrajinskom dronovom útoku na rezidenciu ruského prezidentaVladimira Putina vo Valdaji v Novgorodskej oblasti.
Útok podľa neho nie je podložený „žiadnymi solídnymi dôkazmi, a to ani po krížovom preverení informácií s našimi partnermi“.
Je to falošné
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok povedal, že spojenci Kyjeva majú technické možnosti overiť si, že informácie o údajnom útoku nie sú pravdivé.
„Pokiaľ ide o útok na Valdaj, náš vyjednávací tím sa spojil s americkým tímom, prešli všetky detaily a rozumieme tomu tak, že je to falošné. A naši partneri si to môžu vždy overiť vďaka svojim technickým možnostiam,“ povedal Zelenskyj novinárom.
K údajnému útoku, ktorý rozhorčil amerického prezidenta Trumpa, malo dôjsť v čase intenzívnych diplomatických rokovaní o ukončení konfliktu, pričom Kyjev aj Washington tvrdia, že v posledných dňoch dosiahli určitý pokrok, hoci bez zásadného prelomu.