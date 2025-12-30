Moskva podľa Paríža odmieta americkú mierovú agendu, o údajnom útoku na Putinovu rezidenciu nie sú dôkazy

Podľa Zelenského ukrajinskí spojenci majú technické možnosti, aby si overili, že informácie o útoku sú falošné.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: Archívne, SITA/AP
Pokračujúce intenzívne ruské útoky na ukrajinské ciele sú podľa Paríža „aktom odporu“ voči americkému plánu na ukončenie vojny, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine.

„Ide o akt odporu voči mierovej agende prezidentaDonalda Trumpa,“ uviedol v utorok člen tímu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona pre agentúru AFP.

Neexistujú dôkazy

Vyjadril sa tiež k pondelkovým tvrdeniam Kremľa o údajnom ukrajinskom dronovom útoku na rezidenciu ruského prezidentaVladimira Putina vo Valdaji v Novgorodskej oblasti.

Útok podľa neho nie je podložený „žiadnymi solídnymi dôkazmi, a to ani po krížovom preverení informácií s našimi partnermi“.

Je to falošné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok povedal, že spojenci Kyjeva majú technické možnosti overiť si, že informácie o údajnom útoku nie sú pravdivé.

„Pokiaľ ide o útok na Valdaj, náš vyjednávací tím sa spojil s americkým tímom, prešli všetky detaily a rozumieme tomu tak, že je to falošné. A naši partneri si to môžu vždy overiť vďaka svojim technickým možnostiam,“ povedal Zelenskyj novinárom.

K údajnému útoku, ktorý rozhorčil amerického prezidenta Trumpa, malo dôjsť v čase intenzívnych diplomatických rokovaní o ukončení konfliktu, pričom Kyjev aj Washington tvrdia, že v posledných dňoch dosiahli určitý pokrok, hoci bez zásadného prelomu.

