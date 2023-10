Pokiaľ cestovky vedia ľudí do Izraela priniesť, mali by ich podľa Ódora vedieť aj odniesť

Repatriácia občanov vládnym špeciálom zo zahraničia je poslednou možnosťou, pokiaľ už nefungujú komerčné lety. V súvislosti s aktuálnou situáciou v Izraeli a prítomnosťou slovenských občanov v krajine to povedal predseda vlády Ľudovít Ódor.

O využití vládneho špeciálu na pomoc Slovákom po teroristických útokoch v Izraeli sa po podľa neho po vyčerpaní všetkých možností komerčnej dopravy rozhodlo v pondelok 9. októbra. Izraelu však trvalo dva dni, kým stredajší let špeciálu povolil.

„Takto to jednoducho vychádza,“ povedal premiér. Zároveň zdôraznil, že štát v Izraeli žiadneho občana nenechá. Pomoc štátu je však podľa neho vždy posledná inštancia. „Pokiaľ tam cestovky vedia tých ľudí priniesť, mali by ich vedieť aj odniesť,“ povedal Ódor.

Premiér takisto vyzval na zodpovednosť, aby občania rešpektovali odporúčanie do Izraela necestovať. „Lebo neradi by sme sa dostali do tej situácie, že budeme musieť repatriovať občanov, ktorí vycestujú teraz len preto, že cestovky nezrušili nejaké lety,“ dodal predseda vlády.