Pogba po dopingovom treste rokuje s možným zamestnávateľom, šušká sa o známom klube

Bývalý francúzsky futbalový reprezentant Paul Pogba v nedeľu v televíznom rozhovore potvrdil, že rokuje s nemenovaným klubom o návrate na ihrisko po uplynutí dopingového trestu. Podľa viacerých zdrojov bude pôsobiť v AS Monaco.

Tridsaťdvaročný stredopoliar, ktorý pôsobil v Manchesteri United aj Juventuse Turín, sa snaží uzavrieť chaotické tri roky poznačené zraneniami, slabou formou a dopingovou aférou. Jeho štvorročný zákaz činnosti bol po odvolaní skrátený na 18 mesiacov a skončil sa v marci.

„Bolo to veľmi, veľmi ťažké,“ priznal Pogba. Dodal, že je „mentálne aj fyzicky pripravený“ na návrat a je to len otázka času. Zároveň uviedol, že sa opäť zblížil s bratom Mathiasom, ktorý bol odsúdený na rok väzenia za účasť na vydieraní Pogbu, no trest si odpykáva s elektronickým náramkom.

„Sme v kontakte, v rodine sa rozprávame. Je to krvné puto. Bola tam jazva, ale ideme ďalej. Čas ukáže,“ povedal Pogba.

Pogba v roku 2022 čelil ozbrojenému vydieraniu, pričom bol ochotný zaplatiť, no napokon sa rozhodol prehovoriť. „Veľa som sa počas tohto obdobia naučil, urobil som si poriadok okolo seba a som bližšie k rodine a deťom,“ zakončil Pogba.