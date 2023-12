Podporujú koalíciu alebo opozíciu? Maďarská Aliancia ide do prezidentských volieb s vlastným kandidátom (video)

Bývalý poslanec za OĽaNO György Gyimesi kandidoval za stranu Szövetség – Aliancia v septembrových parlamentných voľbách ešte ako nestraník, nedávno ale prekvapil správou, že do maďarskej strany predsa len vstupuje.

Neúspech nie je na zahodenie

Politika sme sa pýtali, čo sa zmenilo, že sa napokon rozhodol predsa len vstúpiť do novopremenovanej strany Magyar Szövetség – Maďarská Aliancia.

„Mal som víziu po voľbách, že túto stranu zreformujeme, pretože ten 4,4 percentný neúspech zase nie je na zahodenie. Je to výsledok, na ktorom sa stavať dá. Avšak nie s tými istými ľuďmi a nie s tým istým spôsobom robenia politiky. Toto som mal za cieľ zmeniť,“vysvetľoval Gyimesi s tým, že sa podarilo nájsť kompromis.

Exposlanec bol na nedávnom kongrese zvolený za podpredsedu strany.

Vlastný kandidát na prezidenta

Strana predstavila vlastného kandidáta na prezidenta, je ním predseda strany Krisztián Forró. Prečo nepodporia radšej spolu s ostatnými politickými stranami kandidáta s väčšími šancami na zvolenie ako to navrhoval predseda Demokratov Jaroslav Naď?

„Nepočítame s tým, že pán predseda sa dostane do druhého kola. Nemyslíme si a nepredpokladáme, že môže byť na Slovensku maďarský prezident. Berieme to skôr ako formu na to, aby sme upozornili ľudí a našich voličov, že my sme stále tu. Pán predseda bude mať mediálny priestor, môže hovoriť o témach, ktoré zaujímajú Maďarov. Myslím si, že je to vhodný priestor na to, aby sme sa trošku zviditeľnili,“ vysvetľoval bývalý poslanec.

Kabinet Roberta Fica je vo vláde dva mesiace. Gyimesiho sme sa pýtali, kde by sa strana Maďarská Aliancia zaradila čo sa týka aktuálnych politických otázok, či na stranu koalície alebo opozície? Odpoveď Gyimesiho si pozrite vo videu.

