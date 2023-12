Fantázii sa medze nekladú, okomentoval Gyimesi kandidatúru Hamrana na prezidenta (video)

Budúci rok čakajú Slovensko prezidentské voľby a jedným z top favoritov je aj diplomat a bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Zaujímalo nás, ako hodnotí jeho kandidatúru bývalý poslanec Národnej rady SR a podpredseda Maďarskej Aliancie György Gyimesi, keďže v minulosti medzi nimi padla viackrát ostrá výmena názorov.

Korčok nikdy nebude blízky ľuďom

Bývalý šéf rezortu zahraničia oznámil, že do prezidentských volieb pôjde ako občiansky kandidát. „Ivan Korčok nie je občianskym kandidátom a nikdy sa tak ani netváril. Bol vždy kandidátom úzkej skupiny ľudí, ktorá si sama o sebe hovorí, že je to elita národa. To sú tí, ktorí denno-denne chodia do bratislavských kaviarní mudrovať a v živote nepreložili krížom slamku,“ uviedol Gyimesi v súvislosti s kandidatúrou bývalého ministra zahraničných vecí.

Podľa exposlanca Korčok nikdy nebude blízky ľuďom. „Pán Korčok je dosť namyslený a arogantný človek na to, aby sa znížil k tomu, že bude s bežným človekom rozprávať tak, ako si to bežný človek zaslúži,“ myslí si Gyimesi. „Pokiaľ Petrovi Pellegrinimu neuškodí tento cirkus, ktorý je okolo Úradu špeciálnej prokuratúry, tak si myslím, že Ivan Korčok ani nemá šancu vo voľbách,“ zhodnotil šance dvoch top favoritov budúcoročných prezidentských volieb.

Hamran robí veľkú chybu

Tento týždeň poriadne prekvapil aj bývalý policajný prezident Štefan Hamran, keď oznámil, že zvažuje kandidatúru na post hlavy štátu. Medzičasom si aj zaregistroval webovú doménu prezidenthamran.sk.

„Fantázii sa medze nekladú a rovnako nemá medze ani ego niektorých ľudí,“ okomentoval Gyimesi správu o kandidatúre bývalého policajného prezidenta Hamrana. „Ak bude kandidovať, tak urobí veľkú chybu,“ podotkol ďalej exposlanec.

„To, čo opozícia hovorila, pokiaľ boli títo ľudia vo funkciách, a teda že majú politické ambície a výkon svojej práce vykonávali politicky; tak toto je jasný a čistý dôkaz toho, že je tomu tak,“ skonštatoval Gyimesi.

Celú reakciu Gyimesiho na kandidátov na prezidenta si pozrite vo videu.

Celý rozhovor si môžete vypočuť aj na >>> Spotify