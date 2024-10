Podľa Weissa si Slovan zaslúžil aspoň gól. Dá sa hrať aj s takýmito tímami (video+foto)

Tréner futbalistov slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. bol po stretnutí Ligy majstrov 2024/2025 v španielskej Girone spokojný s tým, že „belasí“ boli domácemu mužstvu dôstojným súperom.

Potešila ho defenzívna činnosť, disciplína i nasadenie. Menej už bol spokojný s výsledkom 0:2 a skutočnosťou, že Slovan v Katalánsku neskóroval a prehral aj tretí zápas v hlavnej časti LM.

Chytil pokutový kop

Bratislavčania nastúpili v Girone s defenzívnejšie ladeným plánom, ktorý až na zopár štrbiniek vychádzal. Krátko pred prestávkou v 42. minúte unikol po ľavej strane Arnaut Danjuma, z ktorého prihrávky pred bránku profitoval Miguel Gutiérrez.

Po zmene strán pridal druhý gól z priameho kopu Juanpe. Bratislavčanov potom akoby povzbudila chytená jedenástka Dominika Takáča v závere stretnutia. Po tomto momente si Slovan vypracoval tri gólové príležitosti, ale loptu do siete nedostal.

„Vedome sme v prvom polčase bránili v hlbšom bloku, keď sme výborne vykrývali priestory, kde bola Girona nebezpečná. Pripravovali sme sa na situáciu pri prvom góle, no Danjuma, najlepší hráč na ihrisku, má takú kvalitu, že to aj tak urobil. Som spokojný s defenzívou, disciplínou i nasadením, no boli sme trošku málo odvážni smerom hore. Málo sme sa presadzovali v súbojoch jeden na jedného,“ zhodnotil Weiss priebeh duelu podľa webu Slovana.

Tvrdí, že hostia si za výkon zaslúžili aspoň gól. „Pri výsledku 1:2 by som odchádzal so spokojnejšou dušou, no aj takto mám dobrý pocit, pretože hráči odpracovali to, čo sme chceli, a hrali sme to, na čo relatívne máme. My sa učíme. Dnes sme zistili, že sa dá hrať aj s takýmito tímami v Lige majstrov, a verím, že doma to potvrdíme v zápase s Dinamom Záhreb,“ dodal Weiss.

Útočník Dávid Strelec po stretnutí priznal, že Slovanu chýbali lepšie riešenia vo finálnej fáze.

„Bol to hrateľný súper a mrzí nás to. Hrali sme lepšie ako v predchádzajúcich dvoch zápasoch a takto musíme pokračovať. Škoda, že sme nedotiahli viaceré pološance. Musíme viac držať loptu. Vtedy sme aj my nebezpečnejší, vieme sa vydýchať na lopte. Toto treba zlepšiť v ďalších zápasoch,“ skonštatoval reprezentačný kanonier.