MS vo vodnom slalome skončili pre slovenské hliadky bez medaily, neumiestnili sa ani minuloroční strieborní kanoisti (foto)

Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome na majstrovstvách sveta v anglickom Londýne nezískali v tímových súťažiach žiadnu medailu. Vlani na svetovom šampionáte v nemeckom Augsburgu v hliadkach brali striebro kanoisti Matej Beňuš, Marko Mirgorodský a Alexander Slafkovský.

Prvé boli domáce Britky

Bez cenného kovu v tímových súťažiach zostali slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome prvýkrát od roku 2007, pred 16 rokmi v brazílskom Foz do Iguacu sa tiež nedostali na pódium. Medzitým vždy brali medailu minimálne medzi kanoistami.

Medzi kanoistkami v areáli Lee Valley trio Soňa Stanovská, Zuzana Paňková a Emanuela Luknárová finišovalo piate, keď so šiestimi trestnými sekundami stratilo na pódium 5,38 sekundy. Zlato si vyjazdili domáce Britky pred Češkami a Slovinkami.

O umiestnení rozhodlo 1,82 sekundy

Aj kanoisti spod Tatier obsadili piatu priečku. Trojica Matej Beňuš, Marko Mirgorodský a Alexander Slafkovský mala na trati len jeden dotyk, no zaradila sa až za štyri družstvá bez penalizácie. Zlato si vypádlovali Francúzi, striebro získali Briti a bronz Taliani. Od medaily Slovákov delilo 1,82 sekundy.

Až jedenásta pozícia sa ušla kajakárkam Eliške Mintálovej, Soni Stanovskej a Michaele Haššovej. Slovenky zaznamenali až štyri dotyky s bránkami a za najlepšími zaostali aj časom. Zlato brali Austrálčanky, striebro Španielky a bronz Britky. Od cenného kovu delilo Slovenky až 13,50 sekundy.

Slovenský tím, ktorý nás reprezentuje na MS v Londýne 2023. Foto: FB, www.facebook.com

Zlato si odniesli aj naši susedia

V kajaku mužov tím Jakub Grigar, Martin Halčin, Adam Gonšenica obsadil 5. stupienok. Po svojej jazde síce boli Slováci s dvoma trestnými sekundami na 3. poste, vzápätí sa však pred nich dostali Česi aj Francúzi. Zlato napokon získali českí reprezentanti pred triom z Francúzska, bronz putuje do Poľska. Od medaily Slovákov delilo 2,99 sekundy.

Od stredy do nedele budú Slováci v Lee Valley bojovať o miestenky pre krajinu na OH 2024 do Paríža. V kajaku je k dispozícii po 15 miesteniek, v kanoe po 12 a v krose po 3.