Podľa kouča Amorima môže úpadok Manchestru United zastaviť len lepší výber nových hráčov - FOTO

Portugalský futbalový tréner Rúben Amorim verí, že kľúčom k zastaveniu úpadku anglického giganta Manchestru United je vyhnúť sa drahým chybám, ktoré klub v minulosti urobil na prestupovom trhu.

Štyridsaťročný rodák z Lisabonu zatiaľ nedokázal odvrátiť mizernú sezónu „Red Devils“ od svojho nástupu v novembri 2024. Tím zo štadióna Old Trafford je aktuálne až na 15. mieste v tabuľke Premier League napriek tomu, že ešte pod predchádzajúcim koučom Erikom ten Hagom klub vynaložil viac ako 600 miliónov libier na príchody nových hráčov.

Amorim mal v januárovom prestupovom období obmedzené finančné prostriedky. Dánsky obranca Patrick Dorgu bol jedinou posilou, keďže rozpočet na príchody bol na Old Trafforde znížený.

Klub prepustí až 200 zamestnancov

Klub v pondelok oznámil, že prepustí až 200 zamestnancov ako súčasť „transformačného plánu“ na zlepšenie stability. Amorim priznal, že tí, ktorí prídu o prácu, zaplatili cenu za nedostatok úspechov klubu na ihrisku v posledných rokoch a za hlavný problém označil zlý nábor.

„Je ľahké byť tu a hovoriť všetky pekné veci – musíme sa zlepšiť. Nábor je podľa mňa kľúčový, musíme zlepšiť tím. Musíme podávať čo lepšie výkony, musíme byť v Európe a nie na našej pozícii počas sezóny,“ vyhlásil Amorim.

Činy hovoria hlasnejšie ako slová

Bývalý tréner Sportingu Lisabon tiež priznal, že činy hovoria hlasnejšie ako slová a musí presvedčiť každého, že práve on dokáže zmeniť osud United. „Platíme cenu za nedostatok úspechu a nemôžem teraz povedať nič, čo by presvedčilo fanúšikov a všetkých zamestnancov, že to dokážeme,“ zhodnotil.

„Máme nejakú predstavu. Pre mňa ako trénera musíme byť lepším tímom, lepšie vyberať hráčov a nerobiť množstvo chýb v tejto oblasti,“ doplnil.

Výdavky na útočníkov Hojlunda a Zirkzeeho

Výdavky vo výške 100 miliónov libier na útočníkov Rasmusa Hojlunda a Joshuu Zirkzeeho sú len jedným z príkladov, kde United nedokázali získať hodnotu za peniaze.

Hojlund v tejto sezóne skóroval v Premier League len dvakrát, pričom jeho posledný gól v akejkoľvek súťaži padol ešte v prvej polovici decembra 2024 v pohárovej Európe proti Viktórii Plzeň.

Amorim však uviedol, že dánsky reprezentant potrebuje lepšiu podporu. „Myslím si, že je jasné, že ako tím nepomáhame Rasmusovi, neposkytujeme mu veľa šancí. Myslím si, že má veľký potenciál. Ak zlepšíme spôsob, akým hráme, bude mať viac príležitostí skórovať. Prišiel sem veľmi mladý a keď ste veľmi mladý, byť číslo deväť a hrať stále je niekedy ťažké. Má schopnosti, už to tu ukázal, ale myslím si, že je to viac tímová záležitosť než Rasmusova,“ uzavrel.