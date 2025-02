Gary Neville: Najlepšie od nástupu Amorima do Manchestru United sú tlačové konferencie

„Mám to veľmi ťažké, ale budem bojovať. Nič iné mi nezostáva.“ Takto by sa dali voľne parafrázovať slová trénera Manchestru United Rúbena Amorima po nedeľňajšej prehre na ihrisku Tottenhamu (0:1) v 25. kole Premier League (PL). Bola ôsma z 12 zápasov, ktoré odkoučoval v PL na lavičke tímu z Old Trafford. Znamená zosun na 15. miesto, iba 12 bodov nad pásmom zostupu a pred dvojicou Leicester a Ipswich.

„Mám veľa problémov. Moja práca je náročná, ale som tu na to,. aby som pokračoval. A tak pôjdem do ďalšieho týždňa s tým, aby som mužstvo nasmeroval za víťazstvami,“ povedal 40-ročný Rúben Amorim podľa webu BBC Sport.

Verí v zlepšenie

Napriek tomu, že Tottenham skóroval už v 13. min zápasu a odvtedy sa skóre nemenilo, portugalský tréner nepristúpil k výmene hráčov skôr ako v prvej minúte nadstaveného času. Vtedy poslal na trávnik 17-ročného Chida Obiho, jedného z ôsmich tínedžerov, ktorých mal ako náhradníkov. Momentálne má totiž na listine zranených a chorých až 12 hráčov, vrátane obrancov Lisandra Martíneza, Luka Shawa, stredopoliara Kobbieho Mainooa či útočníka Amada Dialla. Napriek tomu prakticky nestriedal s vysvetlením, že nechce necitlivo zasahovať do vývoja mladých hráčov.

„Toto je najťažšia ligová súťaž na svete. Cítil som to tak, že nemám striedať, lebo mužstvo tlačilo a veľmi chcelo streliť gól. Zmeny som teda neurobil, ale určite ešte prídu. Verím svojim hráčom aj svojej práci. Mám jasno v tom, že spolu chceme víťaziť,“ skonštatoval Amorim. K súčasnému nelichotivému postaveniu v tabuľke dodal: „Je to moja starosť a nebojím sa, že sa to nezlepší.“

Ku kritikom súčasného Manchestru United patrí aj jeho bývalý hráč z úspešnej éry trénerského mága Sira Alexa Fergusona Gary Neville. Na adresu súčasného tímu tvrdo poznamenal: „Stále treba byť trpezlivý, ale rád by som videl podstatnejšie zlepšenie už teraz. Súčasný tím podáva týždeň čo týždeň len veľmi priemerné výkony. Hra sa nelepší. Vychádza mi to tak, že najlepšie od príchodu Amorima ku kormidlu sú jeho tlačové konferencie, ale nie to, čo sa deje na ihrisku. Tento tím je jednoducho slabý,“ uviedol Gary Neville pre Sky Sports.

Najviac prehier od sezóny, keď ManUtd vypadol

O nedostatku kvalitných hráčov hovorí aj bývalý hráč konkurenčného FC Liverpool Jamie Redknapp. „V mužstve je málo naozaj špičkových futbalistov. Chce to viac času a trpezlivosti. Problém je ten, že keď reprezentujete značku ManUtd, ako fanúšik nechcete počuť reči o pokoji na prácu a trpezlivosti. Veľmi zle sa na to pozerá, ak ste skutočný fanúšik tohto klubu,“ skonštatoval Redknapp.

Ešte jedna štatistika je príznačné pre chabú sezónu hráčov United. V aktuálnom ročníku Premier League prehrali až 12 z 25 zápasov popri len ôsmich víťazstvách a piatich remízach. Je to najviac prehier od sezóny 1973/1974 z úvodných 25 zápasov. V tej sezóne sa mužstvo z Old Trafford zatiaľ poslednýkrát rozlúčilo s anglickou elitou.