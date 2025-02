Zvýšené ceny vstupeniek, prepúšťanie a 300-miliónová strata. Tréner Amorim uznáva zodpovednosť

Ešte pred pár rokmi by bol súboj Tottenhamu s Manchestrom United v anglickej Premier League bojom o jedno z prvých štyroch až šiestich miest v tabuľke.

V nedeľu podvečer však proti sebe nastúpia štrnásty a pätnásty tím najvyššej anglickej súťaže a z toho vyplýva aj to, čo sa nedávno prevalilo v tíme z Old Traffordu.

Drastické zníženie pracovných miest v lete pred sezónou bude mať aj svoje pokračovanie, lebo slávny klub je naďalej v hlboko červených číslach. A zvyšujúce sa ceny vstupeniek môžu mať tiež negatívny dopad na záujem fanúšikov o momentálne neadekvátny futbalový produkt.

Čo si uvedomuje Amorim?

A za toto nesie zodpovednosť aj prvý tím ManUtd, ktorý už niekoľko rokov nehrá podľa predstáv svojich fanúšikov a tým sa znižujú príjmy nielen zo vstupného, ale aj marketingových klubových aktivít. Toto všetko si uvedomuje aj tréner Rúben Amorim, ktorý je pripravený niesť zodpovednosť.

„Ľudia prichádzajú o prácu a my sa nemôžeme tváriť, že sa nás to netýka. Musíme si uznať svoje chyby a hľadať riešenia ako ich napraviť. Myslím si, že pre nás trénerov a hráčov v prvom tíme Manchestru je dôležité, aby sme to neignorovali,“ povedal Rúben Amorim podľa AFP.

Nevyhrávajú a tržby klesajú

Svoje slová prvý muž realizačného tímu 14. mužstva tabuľky Premier League aj rozmenil na drobné:

„A-mužstvo ManUtd je najväčší problém, lebo míňame najviac peňazí a nevraciame ich späť do klubu svojimi výkonmi. Nevyhrávame, nehráme Ligu majstrov a tržby nie sú také ako predtým.“

Spolumajiteľ „červených diablov“ Jim Ratcliffe a jeho spoločnosť Ineos sa dostali pod paľbu kritiky po tom, čo v lete prepustili približne štvrtinu zamestnancov United. A plánuje sa aj ďalšie prepúšťanie, keďže sa snažia znížiť straty, ktoré za posledné tri roky dosiahli 300 miliónov libier, čiže 360 miliónov eur.