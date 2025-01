Počula ju celá aréna. Zvereva pred príhovorom vyrušila žena, ktorá kričala o jeho údajnej násilnej minulosti - VIDEO

Po mužskom finále na Australian Open sa prichystala slávnostná ceremónia pre oboch hráčov. Ako prvý šiel na pódium Nemec Alexander Zverev. Ešte predtým, ako stihol povedať čo i len slovo, z hľadiska počul trikrát tú istú vetu.

Žena zakričala: „Austrália verí Oľge a Brende.“ Ide o mená bývalých partneriek 27-ročného tenistu, ktorý stále čaká na prvý triumf na gradnslamových turnajoch.

Niektorí diváci začali na ženu bučať, ochranka ju zadržala a vyviedla preč. Zverev čakal, kým celá aréna utíchne a začal príhovor. Avšak k tomu sa nevyjadril. Bolo tomu tak až neskôr, píše web theguardian.com.

Tento moment sa dotýka toho, čo sa dialo v pozadí nemeckého tenistu. Zvereva obvinili z fyzického napadnutia dvoch jeho bývalých partneriek – Oľgy Šaripovovej a Brende Pateaovej. S poslednou menovanou má aj dcérku. Všetky obvinenia opakovane odmietol.

„Verím, že už neexistujú žiadne ďalšie obvinenia,“ povedala neskôr svetová dvojka. „Neexistujú už nejakých deväť mesiacov. Dobre pre ňu. Myslím, že bola jediná na štadióne, ktorá v tej chvíli niečomu verila.“

