Hoci ruský vodcaVladimir Putin v novembri hrdo vyhlásil, že ruské sily kompletne dobyli ukrajinské mesto Kupiansk v Charkovskej oblasti, realita je s najväčšou pravdepodobnosťou úplne iná. Ukrajinské jednotky dobývajú územie, čistia ho od ruských okupantov a berú so sebou zajatcov.
Falošné správy
Ruská televízna stanica RT-1 20. novembra vysielala v 11 časových pásmach príspevok, v ktorom si Putin s viditeľnou radosťou obliekol vojenskú uniformu, aby Rusov informoval o tom, že ruské sily údajne vyhnali Ukrajincov z Kupianska. Ako však pripomína web Kyiv Post, nezávislé médiá rýchlo potvrdili, že oficiálne tvrdenia Kremľa boli falošné správy.
„Odvtedy účinné ukrajinské útoky podporované koncentráciou útočných bezpilotných lietadiel izolovali ruské jednotky v centre mesta, vyčerpali ich stratami a nedostatkom jedla a munície,“ uvádza Kyiv Post.
Boje sa takmer zastavili
Minulý týždeň v piatok ukrajinský generálny štáb oznámil, že boje v meste Kupiansk sa takmer zastavili a že jediné vážne boje v tomto sektore sa odohrávajú približne šesť kilometrov východne v okolí dediny Petropavlivka. O deň neskôr Ukrajinci informovali, že vyhnali Rusov z tejto dediny.
Ruskí milblogeri pred niekoľkými dňami informovali o zhoršujúcej sa situácii v dedine Petropavlivka a priľahlej dedine Kučerivka. Podľa týchto zdrojov ukrajinské útoky účinne zlikvidovali zvyšky dvoch ruských peších plukov, ktoré sa tam snažili udržať. Nezávislá skupina DeepState, ktorá sleduje bojové udalosti, v pondelok potvrdila, že tieto dediny sú pod ukrajinskou kontrolou.
Na úteku
Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) v pondelok v dennej situačnej správe vo všeobecnosti potvrdil správy o ukrajinskom postupe pri Petropavlivke a paralelných pozemných ziskoch na juh, juhovýchod a sever od Kupianska. Ak by ukrajinské sily obsadili zastavanú oblasť Petropavlivka – Kučerivka, táto lokalita by sa stala operačne dôležitým ukrajinským predmostím cez rieku Oskil a veľkou prekážkou pre ruské sily.
Ukrajinská armáda sa domnieva, že v samotnom meste Kupiansk je naďalej na úteku približne sto ruských vojakov a že chlad, nedostatok jedla a munície väčšinu z nich uviedla do stavu neschopnosti. Ruskí milblogeri od decembra hlásia, že obloha v tejto oblasti je preplnená ukrajinskými útočnými dronmi.