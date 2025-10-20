Pochod v centre Bratislavy prinesie dopravné obmedzenia, polícia apeluje na vodičov

Vodičov žiadajú, aby sa v čase konania podujatia vyhli prejazdu cez uvedené ulice a využili alternatívne trasy.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Policia.jpg
Foto: ilustračné, www.facebook.com
Bratislava Regionálne správy Regionálne správy z lokality Bratislava

Polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti s verejným zhromaždením a pochodom v centre Bratislavy, ktoré sa uskutočnia v utorok 21. októbra od 17:00. Bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková uvádza, že výrazné dopravné obmedzenia sa môžu vyskytnúť najmä v blízkosti Námestia Nežnej revolúcie, Námestia SNP, Hurbanovho námestia, Suchého mýta, Hodžovho námestia, Palisád a Národnej rady SR.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„V dôsledku uvedeného budú bratislavskí dopravní policajti situáciu v cestnej premávke aktívne usmerňovať, riadiť a zabezpečovať odklon individuálnej aj hromadnej dopravy,“ priblížila hovorkyňa. Vodičov žiadajú, aby sa v čase konania podujatia vyhli prejazdu cez uvedené ulice a využili alternatívne trasy. Zároveň na nich apelujú, aby sa riadili pokynmi polície.

Viac k osobe: Silvia Šimková
Okruhy tém: bratislavská policajná hovorkyňa Dopravné obmedzenia Obmedzenia Protest

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk