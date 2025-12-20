Pri ruskom útoku v ukrajinskej Odeskej oblasti zomrelo sedem ľudí

Ruský útok balistickými raketami zabil v ukrajinskej Odeskej oblasti sedem ľudí, ďalších 15 osôb utrpelo zranenia, uviedol v piatok úrad gubernátora Odeskej oblasti s tým, že útok bol zameraný na prístavnú infraštruktúru.
Moskva v posledných týždňoch zintenzívnila ostreľovanie v dôležitom pobrežnom regióne po tom, čo šéf Kremľa Vladimir Putin pohrozil odvetou za sériu ukrajinských útokov na tankery prepravujúce ruskú ropu.
Útočili na prístavy
„Nepriateľ zasiahol prístavnú infraštruktúru Odeskej oblasti – sedem mŕtvych, pätnásť zranených,“ uviedol na sociálnych sieťach gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper. Podľa jeho slov „útok spôsobil požiar na parkovisku nákladných vozidiel“.
V posledných týždňoch ruské sily útočili na logistickú a energetickú infraštruktúru Odesy, zasiahli most na hraniciach s Moldavskom a v mrazivých teplotách prerušili dodávky elektriny a tepla státisícom miestnych obyvateľov. Útoky poškodili aj civilné plavidlá kotviace v oblastných prístavoch.
Rokovania pokračujú
Pred piatkovým ruským útokom Ukrajina vyhlásila, že jej sily v neutrálnych vodách Stredozemného mora zasiahli ďalší z ruských tankerov „tieňovej flotily“, ktoré porušujú sankcie uvalené na Rusko.
Išlo o prvý takýto útok ukrajinských síl v tejto oblasti. Kyjev zasiahol podobné plavidlá aj začiatkom tohto mesiaca v Čiernom mori.
Piatkový útok na Odeskú oblasť prišiel v čase horúčkovitého diplomatického úsilia o ukončenie takmer štyri roky trvajúcej ruskej vojny, keď sa v Miami na Floride schádzajú americkí, ukrajinskí a európski predstavitelia na ďalšom kole mierových rokovaní.