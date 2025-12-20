Pri ruskom útoku v ukrajinskej Odeskej oblasti zomrelo sedem ľudí

Putin pokračuje v útokoch na ukrajinskú infraštruktúru.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Foto: Ilustračné, SITA/AP
Európa Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Európa

Ruský útok balistickými raketami zabil v ukrajinskej Odeskej oblasti sedem ľudí, ďalších 15 osôb utrpelo zranenia, uviedol v piatok úrad gubernátora Odeskej oblasti s tým, že útok bol zameraný na prístavnú infraštruktúru.

Moskva v posledných týždňoch zintenzívnila ostreľovanie v dôležitom pobrežnom regióne po tom, čo šéf Kremľa Vladimir Putin pohrozil odvetou za sériu ukrajinských útokov na tankery prepravujúce ruskú ropu.

Útočili na prístavy

„Nepriateľ zasiahol prístavnú infraštruktúru Odeskej oblasti – sedem mŕtvych, pätnásť zranených,“ uviedol na sociálnych sieťach gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper. Podľa jeho slov „útok spôsobil požiar na parkovisku nákladných vozidiel“.

V posledných týždňoch ruské sily útočili na logistickú a energetickú infraštruktúru Odesy, zasiahli most na hraniciach s Moldavskom a v mrazivých teplotách prerušili dodávky elektriny a tepla státisícom miestnych obyvateľov. Útoky poškodili aj civilné plavidlá kotviace v oblastných prístavoch.

Rokovania pokračujú

Pred piatkovým ruským útokom Ukrajina vyhlásila, že jej sily v neutrálnych vodách Stredozemného mora zasiahli ďalší z ruských tankerov „tieňovej flotily“, ktoré porušujú sankcie uvalené na Rusko.

Išlo o prvý takýto útok ukrajinských síl v tejto oblasti. Kyjev zasiahol podobné plavidlá aj začiatkom tohto mesiaca v Čiernom mori.

Piatkový útok na Odeskú oblasť prišiel v čase horúčkovitého diplomatického úsilia o ukončenie takmer štyri roky trvajúcej ruskej vojny, keď sa v Miami na Floride schádzajú americkí, ukrajinskí a európski predstavitelia na ďalšom kole mierových rokovaní.

Viac k osobe: Vladimir Putin
Okruhy tém: Civilné obete Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk