Počet objednávok Woltu v prvom štvrťroku vzrástol o vyše 60 percent, pomohla mu najmä expanzia v podobe dovozu z lekární

Spoločnosť Wolt evidovala v prvom štvrťroku medzikvartálny nárast obratu objednávok o viac ako 60 percent. Takmer tritisíc partnerských kuriérov Woltu prešlo pri donáškach len za prvé tri mesiace tohto roka vzdialenosť z Bratislavy do Košíc v priemere 1 797 razy. To je takmer 7,9 milióna kilometrov.

Za úspechom navýšenia celkového obratu objednávok spoločnosti Wolt stojí podľa jej vyjadrení najmä neustála expanzia do nových miest, noví partneri a snaha o prinášanie nových služieb pre zákazníkov aj partnerov.

O 44 percent viac predplatiteľov

„Vnímame záujem Slovákov o online objednávanie nielen z reštaurácií, ale najmä z našej rozsiahlej ponuky rôznych kategórií maloobchodov. Práve tam nám vzrástol obrat o 148 percent,“ hovorí generálny riaditeľ slovenského a českého Woltu Tomáš Beniak. Súčasťou expanzie je aj nový segment Woltu, a tým je rýchly dovoz z lekární. Túto službu plánuje do konca roka poskytovať vo všetkých mestách, kde na Slovensku pôsobí, pričom postupne rozširuje portfólio voľnopredajných liekov.

Len počas prvých mesiacov tohto roku Wolt rozšíril pre svojich užívateľov ponuku o 198 nových partnerských reštaurácií a 162 retail partnerov po celom Slovensku. Počet predplatiteľov zákazníckej služby Wolt+ sa aj vďaka tomu zvýšil o 44 percent. Pre obchodných partnerov predstavila spoločnosť službu Wolt Hybrid Delivery, vďaka ktorej môžu reštaurácie zvýšiť svoju prevádzkovú kapacitu využívaním Wolt kuriérov na donášky objednávok.

Služba Wolt Ads

V prípade, že má napríklad reštaurácia vlastných kuriérov, môže počas dňa prepínať dovoz medzi vlastnou a Wolt donáškou. Wolt predstavil aj reklamnú službu Wolt Ads, ktorá zabezpečuje všetkým partnerským prevádzkam alebo dodávateľom možnosť lepšej viditeľnosti v aplikácii.

Pre zákazníkov zavádza spoločnosť službu dvojitých objednávok, ktorá umožňuje zákazníkom objednávať z dvoch reštaurácií alebo obchodov súčasne s jedným poplatkom za doručenie. Zároveň Wolt vylepšil aj svoj produkt Wolt for Work. Zamestnávateľom teraz ponúka jednoduchší spôsob, ako môžu svojim zamestnancom zabezpečiť benefit v podobe obedov a spoločných firemných brunchov.

Wolt je technologická spoločnosť so sídlom v Helsinkách. Vďaka aplikácii je možné nechať si doručiť objednávky z reštaurácií, potravinových reťazcov a lokálnych obchodov. Spoločnosť vznikla v roku 2014 a svoje sily spojil so spoločnosťou DoorDash v roku 2022. DoorDash dnes pôsobí vo viac ako 30 krajinách, z toho v 27 so značkou Wolt. Na Slovensku pôsobí firma od septembra 2019.