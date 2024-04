Wolt ocenil najlepšie hodnotené slovenské reštaurácie. Medzi 21 podnikmi sa našli kuchyne z rôznych kútov sveta

Spoločnosť Wolt, ktorá patrí k lídrom v donáške na Slovensku, ocenila 21 najobľúbenejších reštaurácií Slovákov v rámci tretieho ročníka súťaže Wolt Awards. Na základe hodnotení zákazníkov vybrala sedem najlepších gastro podnikov na západnom, strednom a východnom Slovensku. Slávnostného oceňovania sa zúčastnil aj veľvyslanec Fínska pre Českú a Slovenskú republiku Pasi Tuominen.

“Je pre mňa cťou podporovať a zúčastniť sa na odovzdávaní ocenení najlepším reštauráciám na Wolte. Ide o spoločnosť, ktorá je vo Fínsku v podstate národným pokladom. Som preto rád, že môžem byť súčasťou tohto prestížneho podujatia, ktoré prezentuje výnimočné gastronomické zážitky a tým posilňuje väzby medzi našimi národmi,“ uviedol fínsky veľvyslanec Pasi Tuominen.

Najlepší v dokazovaní zákazníckej spokojnosti

Cieľom uvedenej iniciatívy je podľa generálneho riaditeľa slovenského a českého Woltu Tomáša Beniaka vzdať poctu a poďakovať partnerom, reštauráciám, ktoré excelujú nielen v kvalite gastronómie, ale aj v dosahovaní zákazníckej spokojnosti. “Mnohé podniky nás sprevádzajú už dlhé roky na ceste k lepšej dostupnosti gastronómie na Slovensku. Ich obľúbenosť medzi zákazníkmi nás napĺňa radosťou a motivuje nás k neustálemu hľadaniu nových ciest a inovácií,” skonštatoval.

Na západnom Slovensku dosiahli najlepšie hodnotenie v rámci donášky najmä prevádzky z Bratislavy, dokopy získali šesť cien. Medzi najlepšími sa ocitla Bagetéria na Račku, ktorá si svojich zákazníkov udržiava už dvadsať rokov, ale aj reštaurácia Ako Doma ponúkajúca domácu kuchyňu.

Ocenenie získali aj reštaurácie so zahraničnými jedlami, ako MumBhai Central Indian, PAPAYA Staré Mesto či Mac&Cheese by Paris Café. Svoje zastúpenie majú aj dve vegánske reštaurácie, Balans Bistro a trnavský podnik Forky’s patriaci do siete reštaurácií a bistier, ktoré sa snažia meniť pohľad spoločnosti na vegánske stravovanie.

Favority stredného Slovenska

Na strednom Slovensku sa obľube tešia prevádzky zo Žiliny, Banskej Bystrice a Prievidze. V Žiline si ľudia najradšej vychutnávajú street food jedlá od Butcher’s Bits a Porkbelly Gastrohouse, dopustiť nedajú ani na taliansku klasiku z Olivia’s Restaurant.

V zastúpení víťazov z Banskej Bystrice nechýba lokálny podnik Davaj Het s tradičnými jedlami. Dominujú tu aj zahraničné reštaurácie Bambusová záhrada a NhaBe, ktoré varia ázijskú a vietnamskú kuchyňu. Jediným oceneným podnikom z Prievidze je Palm Street Boyz, ktorý ponúka zákazníkom ázijské pochutiny s pravidelným svetovým menu špecialít.

Kategóriu východné Slovensko ovládli košické reštaurácie, ktoré získali všetkých sedem ocenení. Košičanom najviac chutili burgre z Grange Burger a pizze z Friends Pizza a Restaurant. Najlepšiu tradičnú slovenskú kuchyňu malo na východe Slovenska Bistro Babička. Z tých exotických kuchýň získali ocenenia reštaurácie Noodler, Yam Yam a Poke Kings. Medzi najlepšie patrí aj prevádzka Rafano s jej netradičnými pizzami.

