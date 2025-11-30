Počet obetí požiaru v rezidenčnom komplexe v Hongkongu stúpol na 146

Ide o najsmrteľnejší požiar bytového domu na svete od roku 1980.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Ľudia kladú kvety a modlia sa za obete v rezidenčnom komplexe v Hongkongu. Foto: SITA/AP
Čína Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Čína

Počet obetí stredajšieho požiaru v rezidenčnom komplexe v Hongkongu stúpol na 146. Uviedla to v nedeľu tamojšia polícia. Príslušníci jednotky na identifikáciu obetí katastrof objavili ďalšie telá, keď rozšírili pátranie do ďalších troch výškových budov v štvrti Tchaj Pcho. Viac ako 40 ľudí je hospitalizovaných, pričom 19 je v kritickom stave

Podľa úradov predbežné vyšetrovanie naznačuje, že požiar vznikol na ochranných sieťach na nižších poschodiach jednej z veží. K jeho rýchlemu šíreniu prispeli „vysoko horľavé“ penové dosky a bambusové lešenie. Hongkonský protikorupčný orgán oznámil, že zatiaľ zatkli 11 ľudí.

Šéf hasičov uviedol, že poplachové systémy vo všetkých ôsmich budovách nefungovali správne, a že úrady podniknú právne kroky proti zodpovedným dodávateľom.

Požiar v Hongkongu je najsmrteľnejším požiarom bytového domu na svete od roku 1980. Viac ako tisíc ľudí z celého mesta sa v nedeľu zhromaždilo pri mieste tragédie, aby vzdali úctu obetiam požiaru.

Okruhy tém: Obete požiar v Hongkongu
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk