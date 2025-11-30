Počet obetí cyklónu Ditwah na Srí Lanke stúpol na najmenej 193

Silný cyklón Ditwah na Srí Lanke spôsobil prudké dažde a zosuvy pôdy po celom ostrove, pričom si podľa doterajších hlásení vyžiadal najmenej 193 obetí a ďalších 228 ľudí je nezvestných.
Rozsah škôd v najviac postihnutej centrálnej časti ostrova sa začal odhaľovať až po tom, ako záchranári sprístupnili cesty zablokované popadanými stromami a zosuvmi pôdy. Tamojšie Centrum riadenia katastrof (DCM) uviedlo, že na severe srílanskej metropoly Kolombo došlo k rozsiahlym záplavám, keď hladina rieky Kelani prudko stúpla.
„Aj keď cyklón už ustúpil, silné dažde v hornom toku stále spôsobujú záplavy v nízko položených oblastiach pozdĺž rieky Kelani,“ uviedol predstaviteľ DMC.
Cyklón Ditwah sa v sobotu presunul smerom k Indii.
Prezident Anura Kumara Dissanayake v sobotu vyhlásil núdzový stav a požiadal o medzinárodnú pomoc. India reagovala ako prvá. Krajina vyslala humanitárnu pomoc a dve helikoptéry s posádkami na záchranné operácie. Ďalšie dva vrtuľníky majú doraziť v nedeľu. Podľa srílanského letectva vyslal záchranné tímy aj Pakistan. Japonsko oznámilo, že vyšle tím na posúdenie najnaliehavejších potrieb a prisľúbilo aj ďalšiu pomoc.
Cyklón Ditwah spôsobil na Srí Lanke katastrofu: najmenej 123 mŕtvych, ďalších 130 ľudí je nezvestných
Extrémne počasie zničilo viac ako 25-tisíc domov a do dočasných štátnych útočísk muselo odísť 147-tisíc ľudí. Ďalších 968-tisíc obyvateľov potrebuje pomoc po tom, ako pre povodne opustili svoje domovy.