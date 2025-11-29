Cyklón Ditwah spôsobil na Srí Lanke katastrofu: najmenej 123 mŕtvych, ďalších 130 ľudí je nezvestných

Do štátnych evakuačných centier premiestnili takmer 44-tisíc obyvateľov, ktorým týždňové prívalové dažde zničili domovy.
Ľudia používajú čln, aby sa dostali cez zaplavenú ulicu v hlavnom meste Srí Lanky, Kolombe. Foto: SITA/AP
Silné dažde a rozsiahle povodne spôsobené cyklónom Ditwah si na Srí Lanke doposiaľ vyžiadali najmenej 123 obetí, pričom ďalších 130 ľudí je nezvestných. Informovalo o tom v sobotu tamojšie Centrum pre riadenie katastrof.

Generálny riaditeľ centra Sampath Kotuwegoda uviedol, že záchranné a humanitárne operácie pokračujú. Do štátnych evakuačných centier premiestnili 43 995 obyvateľov, ktorým týždňové prívalové dažde zničili domovy.

Situácia v nízko položených oblastiach sa v sobotu ešte zhoršila, preto úrady vydali príkaz na povinnú evakuáciu obyvateľov žijúcich pozdĺž rieky Kelani, ktorá preteká cez hlavné mesto ostrova Kolombo. Vláda ostrova nasadila ozbrojené sily, aby posilnili záchranné a humanitárne operácie po celej krajine. Na evakuáciu ľudí využívajú vojenské vrtuľníky a člny.

India v sobotu ráno vyslala lietadlo s humanitárnou pomocou pre obete katastrofy. „Sme pripravení poskytnúť ďalšiu pomoc a podporu, ak si to situácia vyžiada,“ uviedol na mikroblogovacej sieti X indický premiér Naréndra Módí.

