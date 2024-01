Počet návštevníkov SND v roku 2023 lámal rekordy

Slovenské národné divadlo má za sebou mimoriadne úspešný rok. Vďaka rastúcej diváckej priazni prišlo v roku 2023 do novej budovy SND najviac návštevníkov za posledných 15 rokov. To sa odrazilo aj na tržbách zo vstupného, ktoré boli najvyššie v histórii divadla.

Slovenské národné divadlo v roku 2023 odohralo 664 predstavení, ktoré spolu videlo takmer 275-tisíc návštevníkov. To je historicky najvyšší počet návštevníkov v novej budove SND od jej otvorenia.

Od roku 2008 do roku 2023, keď malo SND väčšinu sezón k dispozícii dve budovy, bola priemerná návštevnosť v Slovenskom národnom divadle 253-tisíc návštevníkov. Do priemeru nie sú započítané dva covidové roky.

Rok 2023 je preto s počtom takmer 275-tisíc divákov z hľadiska návštevnosti pre SND nadpriemerný, o to viac, že mohlo hrať iba v jednej budove.

„Naša obrovská vďaka patrí našim divákom za ich neutíchajúcu priazeň a lásku k divadlu. Ďakujeme našim návštevníkom, že večer čo večer zapĺňajú naše sály a SND tak menia na miesto plné života. Každým aplauzom, každým standing ovation nám dávajú najavo, že kultúra je pre nich dôležitá a že divadlo neodmysliteľne patrí do ich života. Je to pre nás tá najlepšia odmena,“ hovorí generálny riaditeľ SND Matej Drlička.

Nadpriemerné čísla návštevnosti sa premietli aj do tržieb zo vstupeniek. SND sa v roku 2023 podarilo dosiahnuť historicky najvyššie tržby za predstavenia vo výške viac ako 5 miliónov eur, čo je o 1,7 milióna eur viac ako v roku 2018, ktorý bol doteraz najúspešnejším rokom z hľadiska tržieb.

SND v roku 2023 uviedlo 14 premiér. V Činohre SND pribudli tituly Kocúrkovo, Koncert na želanie, Budete mať luft, Konformista, Deti, Malé ženy, Ako sa Ivan Ivanovič a Ivan Nikiforovič rozkmotrili a Pred očami Západu.

Opera odpremiérovala tituly Svätopluk, Maria Stuarda, Nabucco a detskú pôvodnú operu Muflón Ancijáš. Balet ako novinky priniesol Carminu Buranu a Labutie jazero. Diváci si obľúbili aj špeciálne projekty Fashion Ballet ´23 a Umenie pre život v Balete SND či galakoncert Lucia Popp Tribute v Opere SND.

Foto: SND

Obľúbené sprievodné programy

Úspešnými a obľúbenými sa stali aj sprievodné podujatia – Veľké divadelné prespávačky, Soboty v divadle, Divadelná kaviareň a prehliadky historickej budovy SND. Návštevníci o tieto programy prejavili mimoriadny záujem a dosahujú stopercentnú návštevnosť.

V posledných mesiacoch roka SND po nútenej prestávke odchodu vedenia znovuobnovilo charitatívny projekt Divadlo pre všetky deti, ktorý tím Mateja Drličku predstavil už v roku 2021. V rámci neho navštívilo predstavenia v októbri a v decembri spolu takmer 300 detí zo znevýhodneného prostredia a špeciálnych škôl. Najbližšie predstavenie určené deťom so špeciálnymi potrebami bude už vo februári a do konca sezóny sú plánované ďalšie podujatia.

Projekt sa SND darí financovať vďaka darcom, ktorí naň prispievajú dobrovoľnými príspevkami pri nákupe svojich vstupeniek na webe divadla, ale aj vďaka darcom, ktorí prispeli jednorazovo vyššou sumou. Za posledné štyri mesiace roka na projekt prispelo takmer 1 500 darcov a SND sa naň podarilo získať aj dva granty. Celková suma podpory dosiahla za prvé štyri mesiace sezóny približne 41-tisíc eur.

„Všetkým darcom, ktorí prispeli na tento projekt, by som sa chcel čo najsrdečnejšie poďakovať. Naša spoločnosť potrebuje viac ľudskosti, empatie, lásky, dobrých skutkov a radosti, a to nie iba v období pred Vianocami. Rozprávkový svet divadla je miestom, ktoré je pre vývoj detí veľmi potrebný. Vďaka darcom ho majú možnosť zažiť aj deti, ktoré by sa k nemu inak približovali oveľa ťažšie,“ vraví generálny riaditeľ SND Matej Drlička.

Foto: SND

Divadlo plné života

Vedenie Slovenského národného divadla chce aj v roku 2024 pokračovať v nastúpenom trende a zvyšovať čísla návštevnosti aj tržieb, a prispieť tým k ekonomickej udržateľnosti inštitúcie.

„Prioritou nášho manažmentu je, aby sme boli zdravou verejnou inštitúciou s vyváženými príjmami a výdavkami. Zároveň v roku 2024 chceme divákom ponúkať nielen kvalitné divadelné umenie a nezabudnuteľný zážitok na našich predstaveniach, ale tiež vytvoriť zo SND otvorený verejný priestor, v ktorom sa stále niečo deje a ktorý je obľúbeným miestom na stretávanie s rodinou aj priateľmi,“ hovorí Matej Drlička

„Máme v pláne priniesť ďalšie programy a aktivity, ktoré, veríme, zvýšia atraktivitu SND v očiach našich návštevníkov a tiež nám prilákajú nových divákov,“ dodáva.

Jedným zo spomenutých nových programov bude napríklad aj januárové podujatie Noc v divadle spojené s predstavením ocenenej opery Ľubice Čekovskej Impresario Dotcom. Určené je pre dospelých návštevníkov od 21 rokov. Vstupenky sa dajú zakúpiť na webe divadla alebo v pokladnici SND.

