Mladý futbalista zomrel po dopravnej nehode. Do cesty mu vošli kravy, zrážke nevedel zabrániť - VIDEO

Útočník bol považovaný za jedného z najväčších talentov v regióne a mohol mať pred sebou svetlú budúcnosť.
Sviečka, úmrtie
Dvadsaťročný futbalista z Brazílie zomrel po nezvyčajnej dopravnej nehode. Antony Ylano sa vracal domov z narodeninovej oslavy svojho otca, keď mu do cesty vošli kravy. Do jednej z nich na svojej motorke narazil.

Poukazujú na to zábery z bezpečnostných kamier. Incident sa stal v pondelok 20. októbra o 03:30 h tamojšieho času. Po zrážke spadol na asfaltovú cestu a nepohol sa.

Hviezda tímu Piaui do 20 rokov podľa polície zahynul na mieste nehody. Útočník bol považovaný za jedného z najväčších talentov v regióne a mohol mať pred sebou svetlú budúcnosť.

Jeho klub vydal vyhlásenie, v ktorom vyjadril svoj smútok. „Piaui Esporte Clube prežíva hlbokú bolesť zo straty 20-ročného útočníka Antonyho Ylana, ktorý sa stal obeťou nehody v skorých ranných hodinách v meste Altos.

Ylano nosil naše farby od roku 2024, v ktorom vyhral šampionát Piauiense do 20 rokov, hral v São Paulo Junior Football Cup 2025 a v U20 Northeast Cup. Športovec sa pripravoval na cestu s tímom, ktorý súťaží v Brazílskom pohári do 20 rokov.“

Piaui ďalej oznámil, že všetky aktivity klubu sú zrušené z úcty k hráčovi v čase smútku.

