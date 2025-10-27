Španielsko je v smútku. Zomrela brankárska legenda madridského Realu

Tragickú správu oznámil v pondelok večer španielsky futbalový gigant Real Madrid. Vo veku 64 rokov zomrel bývalý španielsky reprezentačný brankár José Manuel Ochotorena, ktorý počas svojej kariéry pôsobil vo viacerých popredných európskych kluboch. Príčinu odchodu na večný odpočinok klub vo vyhlásení nešpecifikoval.
Smútok v hlavnom meste
„Real Madrid je hlboko zasiahnutý úmrtím Josého Manuela Ochotorenu, jednej z legendárnych brankárskych osobností nášho klubu,“ uviedol „biely balet“ na svojom oficiálnom webe. „Vyjadrujeme úprimnú sústrasť a podporu jeho rodine, spoluhráčom a všetkým blízkym, ako aj klubom, za ktoré počas svojej bohatej a úspšenšj kariéry nastupoval.“
Úspešný i na medzinárodnej scéne
Ochotorena, odchovanec „merengues“, pôsobil v Reale Madrid v rokoch 1982 až 1988, počas ktorých získal dva Poháre UEFA, tri tituly LaLigy a trofej za triumf v Španielskom ligovom pohári. Okrem Realu chytal aj za Valenciu, Tenerife, Logroñés a Racing de Santander. V drese Valencie získal ocenenie pre najlepšieho brankára ligy a v roku 1990 sa zúčastnil majstrovstiev sveta v Taliansku, kde si pripísal jeden reprezentačný štart proti Poľsku.
Presadil sa aj ako tréner
Po ukončení aktívnej kariéry sa stal uznávaným trénerom brankárov. Pôsobil vo Valencii, anglickom FC Liverpool a dlhé roky aj pri španielskej reprezentácii (2004 – 2021, pozn.), s ktorou počas zlatej éry vyhral majstrovstvá sveta a dvakrát majstrovstvá Európy. Smrť skúseného kouča zasiahla nielen futbalový svet v Španielsku, ale aj celé brankárske spoločenstvo, ktoré si Ochotorenu vážilo pre jeho profesionalitu a ľudskosť.