Svet športu smúti: Vo veku 101 rokov odišiel najstarší olympijský víťaz Charles Coste

Niekdajší francúzsky cyklista, víťaz z olympiády v Londýne 1948, bol aj nositeľom olympijskej pochodne v Paríži 2024.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
APTOPIX Paris Olympics Opening Ceremony
Charles Coste odovzdáva olympijskú pochodeň Teddymu Rinerovi a Marie-Jose Perecovej v Paríži vo Francúzsku počas otváracieho ceremoniálu olympijských hier 2024, v piatok 26. júla 2024. Foto: SITA/AP
Vo veku 101 rokov zomrel najstarší bývalý olympijský šampión – niekdajší francúzsky dráhový cyklista Charles Coste. V nedeľu to oznámila francúzska ministerka športu Marina Ferrariová.

Coste získal zlatú medailu na olympijských hrách v Londýne v roku 1948 a bol jedným z nositeľov olympijskej pochodne na hrách v Paríži v roku 2024.

„S veľkým smútkom som sa dozvedela o úmrtí Charlesa Costeho, olympijského šampióna z Londýna,“ uviedla Ferrari. „Vo veku 101 rokov zanechal obrovské športové dedičstvo.“

Coste zomrel vo štvrtok. Už pred začiatkom druhej svetovej vojny bol veľkou cyklistickou nádejou a po vojne sa k svojej vášni vrátil.

V roku 1947 získal francúzsky národný titul a o rok neskôr vybojoval olympijské zlato v tímovej stíhačke, keď pomohol Francúzsku poraziť v semifinále britský tím a v boji o titul Taliansko.

Po januárovej smrti maďarskej gymnastky Ágnes Keletiovej bol Coste, narodený 8. februára 1924, najstarším žijúcim olympijským šampiónom.

