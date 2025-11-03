Svet športu smúti: Vo veku 101 rokov odišiel najstarší olympijský víťaz Charles Coste

Vo veku 101 rokov zomrel najstarší bývalý olympijský šampión – niekdajší francúzsky dráhový cyklista Charles Coste. V nedeľu to oznámila francúzska ministerka športu Marina Ferrariová.
Coste získal zlatú medailu na olympijských hrách v Londýne v roku 1948 a bol jedným z nositeľov olympijskej pochodne na hrách v Paríži v roku 2024.
„S veľkým smútkom som sa dozvedela o úmrtí Charlesa Costeho, olympijského šampióna z Londýna,“ uviedla Ferrari. „Vo veku 101 rokov zanechal obrovské športové dedičstvo.“
Coste zomrel vo štvrtok. Už pred začiatkom druhej svetovej vojny bol veľkou cyklistickou nádejou a po vojne sa k svojej vášni vrátil.
V roku 1947 získal francúzsky národný titul a o rok neskôr vybojoval olympijské zlato v tímovej stíhačke, keď pomohol Francúzsku poraziť v semifinále britský tím a v boji o titul Taliansko.
Po januárovej smrti maďarskej gymnastky Ágnes Keletiovej bol Coste, narodený 8. februára 1924, najstarším žijúcim olympijským šampiónom.