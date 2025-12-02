Počas tejto zimy Švédsko Ukrajine poskytne civilnú pomoc v hodnote viac ako 1,1 miliardy švédskych korún

Nový balík pomoci bude zameraný na dodávky energií či opravy a obnovu poškodenej infraštruktúry.
Samuel Dargaj
Samuel Dargaj
1 min. čítania
Ukrajinské mesto Kosťantynivka. Foto: Oleg Petrasiuk/24. mechanizovaná brigáda Ukrajiny via AP
Švédsko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Švédsko

Švédska vláda ohlásila nový balík civilnej pomoci pre Ukrajinu v hodnote viac ako 1,1 miliardy švédskych korún na riešenie najnaliehavejších potrieb krajiny v oblasti obnovy a posilnenia odolnosti. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje tlačovú správu švédskej vlády.

Pomoc bude zameraná na okamžité potreby počas terajšej zimy a pomôže posilniť odolnosť Ukrajiny v budúcnosti. Nový balík pomoci bude zameraný na dodávky energií či opravy a obnovu poškodenej infraštruktúry.

„Švédsko naďalej robí všetko pre to, aby podporilo Ukrajinu,“ povedal švédsky minister pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a zahraničný obchod Benjamin Dousa.

Viac k osobe: Benjamin Dousa
Okruhy tém: pomoc Ukrajine švédska pomoc Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk