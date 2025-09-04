Frustrovaná Swiateková si vybila nervy na novinárovi. Nepáčila sa jej otázka, ktorú dostala - VIDEO

Poľská tenistka Iga Swiateková nezvládla štvrťfinálový súboj na US Open proti Američanke Amande Anisimovovej a prehrala 0:2 na sety.
Po debakli, ktorý jej bývalá svetová jednotka uštedrila vo finále Wimbledonu, tak prišlo k dokonalej odplate. A aktuálna svetová dvojka to znášala ťažko.
Bolo to cítiť aj na tlačovej konferencii, kde najprv odmietla sama zanalyzovať súboj a hneď ponúkla prítomným novinárov priestor na ich otázky.
Pomsta je sladká aj v tenise. Anisimovová odplatila Swiatekovej výprask z finále Wimbledonu - VIDEO
Začalo to nevinne
Potom sa jej jeden zo žurnalistov spýtal na jej náročný program počas leta, či nie je z toho unavená a či si nepotrebuje mentálne odpočinúť.
„Prečo to hovoríte?“ okamžite sa na neho oborila. Novinár reagoval, že tenistka má toho jednoducho veľa za sebou a či sa neteší na prestávku.
Poľka odpovedala, že by si mal porozprávať s funkcionármi, ktorí vymýšľajú harmonogram celého roka. To však nebolo všetko.
Následne žurnalistovi vrátila otázku: „Potrebujete si vy mentálne odpočinúť?“ Ten reagoval zmätene, tak mu Swiateková povedala, že tak vyzerá. On to potvrdil s tým, že to potrebuje.
A tak ho svetová dvojka zaklincovala: „Tak čo tu potom robíte?“ Novinár uviedol, že je tam do konca US Open, na čo mu Poľka popriala „veľa šťastia“.
Stále bez straty setu! Pohánková v New Yorku zatiaľ bez problémov víťazí
Netrénovala servis
Napriek tomu však zhodnotila svoj výkon, ktorý nestačil na Anisimovovú. „Počas celého turnaja som možno nepodávala najlepšie, ale keďže ona tak dobre returnovala, tak bolo vidieť ten rozdiel. Na druhej strane som servis medzi zápasmi aj tak netrénovala, takže to musím nechať tak a sústrediť sa na ďalšie turnaje.“
Swiateková, ktorá tak nepredbehne svetovú jednotku Arinu Sobolenkovú na čele rebríčka WTA, sa už plne sústredí na ázijské turné.
Ako to bude s tamojšími novinármi, je otázne, keďže v priebehu tohto roka už párkrát vypenila pre neobvyklé dotazy.