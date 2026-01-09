Po vlne kritiky za sexuálne obrázky žien a detí zablokoval Grok túto funkciu pre neplatiacich používateľov

ChatbotGrok, ktorý patrí do portfólia technologického bilionára Elona Muska, vypol pre neplatiacich používateľov funkciu tvorby obrázkov po vlne kritiky za to, že bol zneužívaný na vytváranie sexuálne ladených „deepfake“ záberov žien a detí.
„Generovanie a úprava obrázkov sú momentálne obmedzené len pre predplatiteľov,“ napísal v piatok Grok na mikroblogovacej platforme X. Funkcia je tak dostupná len pre platiacich používateľov, ktorí pri jej aktivácii musia zadať číslo kreditnej karty a svoje osobné údaje.
Chatbot Elona Muska na sieti X chválil Adolfa Hitlera, EÚ bude reagovať
Podľa medializovaných informácií niektorí používatelia využívali chatbota na tvorbu obrázkov nahých žien a detí, často v otvorene sexuálnych polohách. Musk v tejto súvislosti čelí hrozbe pokút a viaceré krajiny v posledných dňoch takéto používanie ostro odsúdili.
Európska komisia (EK) tento týždeň uviedla, že fotografie nahých žien a detí sú nezákonné, a vo štvrtok nariadila platforme X uchovať všetky interné dokumenty a dáta súvisiace s Grokom až do konca roka 2026.
Muskova sieť X musí zaplatiť 120 miliónov eur, USA obviňujú Úniu z „cenzúry“
Britský premiérKeir Starmer vyhlásil, že platforma X „si to musí dať do poriadku“ a požiadal telekomunikačného regulátora Ofcom, aby zvážil všetky možnosti na zabezpečenie nápravy. Obrázky označil za „nezákonné“ a dodal, že Veľká Británia nebude takéto používanie tolerovať.
Ku kritike sa pridali aj Francúzsko, Malajzia či India.
„Každý, kto použije Groka na tvorbu nelegálneho obsahu, ponesie rovnaké následky, ako keby taký obsah nahral,“ reagoval Musk na svojej sieti minulý týždeň.