Po vlne kritiky za sexuálne obrázky žien a detí zablokoval Grok túto funkciu pre neplatiacich používateľov

Európska komisia (EK) tento týždeň uviedla, že fotografie nahých žien a detí sú nezákonné, a vo štvrtok nariadila platforme X uchovať všetky interné dokumenty a dáta súvisiace s Grokom až do konca roka 2026.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
XAI Grok, Gemini and OpenAI ChatGPT. Assorted AI mobile models
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
ChatbotGrok, ktorý patrí do portfólia technologického bilionára Elona Muska, vypol pre neplatiacich používateľov funkciu tvorby obrázkov po vlne kritiky za to, že bol zneužívaný na vytváranie sexuálne ladených deepfake záberov žien a detí.

„Generovanie a úprava obrázkov sú momentálne obmedzené len pre predplatiteľov,“ napísal v piatok Grok na mikroblogovacej platforme X. Funkcia je tak dostupná len pre platiacich používateľov, ktorí pri jej aktivácii musia zadať číslo kreditnej karty a svoje osobné údaje.

Podľa medializovaných informácií niektorí používatelia využívali chatbota na tvorbu obrázkov nahých žien a detí, často v otvorene sexuálnych polohách. Musk v tejto súvislosti čelí hrozbe pokút a viaceré krajiny v posledných dňoch takéto používanie ostro odsúdili.

Európska komisia (EK) tento týždeň uviedla, že fotografie nahých žien a detí sú nezákonné, a vo štvrtok nariadila platforme X uchovať všetky interné dokumenty a dáta súvisiace s Grokom až do konca roka 2026.

Britský premiérKeir Starmer vyhlásil, že platforma X „si to musí dať do poriadku“ a požiadal telekomunikačného regulátora Ofcom, aby zvážil všetky možnosti na zabezpečenie nápravy. Obrázky označil za „nezákonné“ a dodal, že Veľká Británia nebude takéto používanie tolerovať.

Ku kritike sa pridali aj Francúzsko, Malajzia či India.

„Každý, kto použije Groka na tvorbu nelegálneho obsahu, ponesie rovnaké následky, ako keby taký obsah nahral,“ reagoval Musk na svojej sieti minulý týždeň.

