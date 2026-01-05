Mexická prezidentka Sheinbaumová vyhlásila, že Ameriky nepatria nikomu, ako si myslí Trump

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v pondelok vyhlásila, že „Ameriky nepatria“ žiadnej mocnosti po tom, čo šéf Bieleho domu Donald Trump po zosadení venezuelského prezidenta Nicolása Madura vyhlásil, že v tejto časti sveta vládne Washington.
Trump označil víkendovú vojenskú operáciu USA proti Madurovi za aktualizáciu Monroeovej doktríny, teda vyhlásenia piateho amerického prezidenta Jamesa Monroea z roku 1823, že Latinská Amerika je uzavretá pre iné mocnosti, čo v tom čase znamenalo Európu.
Donroeova doktrína
„Monroeova doktrína je veľká vec, ale prekonali sme ju oveľa, naozaj oveľa. Teraz ju nazývajú Donroeov dokument,“ povedal Trump na tlačovej konferencii. „Americká dominancia na západnej pologuli už nikdy nebude spochybňovaná,“ dodal Trump.
„Amerika nepatrí k žiadnej doktríne ani k žiadnej mocnosti. Americký kontinent patrí obyvateľom všetkých krajín, ktoré ho tvoria,“ komentovala Trumpove slová Sheinbaumová.
Môžu nasledovať ďalší
Americké sily zaútočili v sobotu ráno na Caracas, pričom zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Oboch následne letecky prepravili do New Yorku, kde sa budú pred súdom zodpovedať zo spáchania viacerých trestných činov vrátane obchodovania s drogami a nedovoleného ozbrojovania.
Po Madurovom únose Trump pohrozil aj iným ľavicovým vládam v regióne vrátane Kuby, Kolumbie a Mexika, pričom poslednú z nich vyzval, aby urobila viac pre potlačenie obchodovania s drogami, lebo jej bude hroziť vojenská intervencia Spojených štátov.