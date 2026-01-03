Po štyridsiatich dňoch pôstu sa začínajú pravoslávne Vianoce, cirkev pripomína duchovný rozmer sviatkov

Pravoslávna cirkev na Slovensku i vo svete vstupuje do sviatočného obdobia Christovho narodenia, ktoré sa podľa tzv. starého kalendára začne v stredu 7. januára. Samotnému sviatku predchádza duchovná príprava – štyridsaťdňový pôst.
Zakončenie pôstu a začiatok osláv
Bohoslužba veľkého povečeria v pravoslávnych chrámoch 6. januára zakončí obdobie pôstu a započne oslavy samotného sviatku, informoval tajomník Tlačového odboru Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku Vasyľ Kuzmyk.
V tohtoročnom Posolstve k sviatku Christovho Narodenia členovia Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku na čele s metropolitom Rastislavom zdôrazňujú, že Christovo vtelenie je predovšetkým veľkým darom pre padlú ľudskú prirodzenosť.
„Jednorodený Syn a Božie Slovo – jeden zo Svätej Trojice zostúpil z výšin Božstva, aby sa vo Svojom milosrdenstve dotkol ľudského utrpenia, uzdravil rany našej prirodzenosti a zjavil nesmiernu hĺbku Svojej lásky,“ uvádzajú vo svojom posolstve vladykovia.
Svet potrebuje Christovo svetlo
Svet, ktorý sa potáca v temnote sebectva, vykorisťovania, vojen, popierania duchovného rozmeru človeka a slepých uličiek technického pokroku, potrebuje podľa vladykov Christovo svetlo. „Život bez Boha sa mení na život bez lásky, radosti a zmyslu, na život v temnote a tieni smrti,“ uvádzajú v tohtoročnom posolstve vladykovia.
V hluku a zmätku života sa niekedy podľa nich zdá, že celý svet je v moci zla, k čomu prispieva aj prehnané zaoberanie sa zlom v mediálnom priestore. Tak vzniká ilúzia, akoby sa zlo rozšírilo všade. Významnú úlohu zohrávajú moderné technické prostriedky, ktoré umožňujú ľahko a rýchlo šíriť informácie – často bez akejkoľvek záruky ich pravdivosti.
Liturgické vyvrcholenie sviatkov
Vladykovia zdôrazňujú, že dobro je vo svojej prirodzenosti pokorné, pôsobí skryto, ticho a pokojne. Aj Christovo narodenie sa uskutočnilo bez akejkoľvek slávy či okázalosti – v tichu jaskyne. Cirkev túto udalosť každoročne oslavuje, aby pripomenula, že zlo nie je všemocné ani neporaziteľné a že človek má hodnotu aj vo svojej najhoršej podobe.
Kulmináciou duchovnej radosti z udalosti Christovho Narodenia je podľa slov Kuzmyka liturgia v samotný deň sviatku 7. januára. Vo štvrtok 8. januára vzdajú pravoslávni kresťania úctu Matke Spasiteľa – Presvätej Bohorodičke Panne Márii. Na tretí deň sviatku – 9. januára – si pripomenú pamiatku svätého Štefana, prvého mučeníka.