Sviatočná atmosféra panuje aj za múrmi väzníc. Program spája tradície, duchovný rozmer i ľudskosť

Duchovné a spoločenské aktivity majú obvinení a odsúdení k dispozícii aj na Prvý aj Druhý sviatok vianočný.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
3 min. čítania
VIANOCE: Atmosféra sviatkov vo väzniciach
Nástenka v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody počas vianočného obdobia. Bratislava, 23. december 2021. Foto: archívne, SITA/ZVJS.
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Vianočné sviatky majú svoje miesto aj v ústavoch na výkon väzby a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody Zboru väzenskej a justičnej stráže. Ako pre SITA uviedla hovorkyňa ZVJS Anna Bečková Ragasová, vianočný program v ústavoch spája tradície, duchovný rozmer i ľudskosť, ktoré budú počas celého sviatočného obdobia zabezpečovať príslušníci a zamestnanci zboru.

Jedálny lístok počas sviatočných dní

Vianočné sviatky majú aj za múrmi ústavov ZVJS svoje osobité čaro. Nie sú o zhone, ale o spomalení. O návrate k sebe, k spomienkam a k hodnotám, ktoré presahujú každodennosť výkonu trestu,“ uviedla hovorkyňa.

Ako ďalej ozrejmila, štedrovečerná večera bude v ústavoch Zboru väzenskej a justičnej stráže podávaná v čase približne od 15:30 do 18:00. „Sviatočné stravovanie je aj počas vianočného obdobia prispôsobené náboženským a kultúrnym zvyklostiam, tradíciám, ako aj individuálnemu zdravotnému stavu väznených osôb. Dodržiavanie pôstu a rozhodnutie o konzumácii mäsových jedál zostáva na osobnom uvážení každej väznenej osoby,“ zdôraznila Bečková Ragasová.

VIANOCE: Atmosféra sviatkov vo väzniciach
Medovníčky napečené odsúdenými počas vianočného obdobia v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody. Bratislava, 23. december 2021. Foto: archívne, SITA/ZVJS.

Jedálny lístok počas sviatočných dní je podľa nej v jednotlivých ústavoch veľmi podobný a vychádza z tradičných vianočných jedál. Konkrétne štedrá večera obsahuje kapustnicu, vysmážané rybie filé, zemiakový šalát, ovocie, pletenku, vianočné oblátky alebo grilované tofu.

Televízia, čítanie kníh aj hranie hier

Väznené osoby majú počas Štedrého dňa viac priestoru na osobné voľno, konkrétne sledovanie sviatočných televíznych programov, čítanie kníh z ústavnej knižnice, hranie spoločenských hier či počúvanie ústavného rozhlasu.

Súčasťou programu sú slávnostné bohoslužby a sväté omše, vrátane vigílie Narodenia Pána, prenosov polnočnej svätej omše a duchovných rozhovorov. Do viacerých ústavov je prinesené Betlehemské svetlo, ktoré symbolicky vstupuje aj za múry väzníc.

VIANOCE: Atmosféra sviatkov vo väzniciach
Odsúdený si číta knihu počas vianočného obdobia v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody. Bratislava, 23. december 2021. Foto: archívne, SITA/ZVJS.

„Popoludnie a podvečer patria štedrovečernému stolovaniu a spoločnému prežívaniu sviatočnej atmosféry. Program dopĺňajú vianočné kvízy, premietanie tematických filmov, počúvanie kolied, športové aktivity (napr. stolný tenis, futbal, nohejbal) a v niektorých ústavoch aj tvorivé či gastronomické aktivity, ako je príprava tradičných vianočných jedál,“ uviedla hovorkyňa ZVJS.

VIANOCE: Atmosféra sviatkov vo väzniciach
Odsúdený hrá na klavír počas vianočného obdobia v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody. Bratislava, 23. december 2021. Foto: archívne, SITA/ZVJS.

Viac priestoru na kontakt s rodinou

Duchovné a spoločenské aktivity majú obvinení a odsúdení k dispozícii aj na Prvý aj Druhý sviatok vianočný. Na Prvý sviatok vianočný majú napríklad väznené osoby viac priestoru na kontakt s rodinou, či už formou telefonovania, korešpondencie alebo videonávštev.

Druhý sviatok vianočný zase ponúka premietania filmov, hudobné vystúpenia, koncerty záujmových krúžkov a tvorivé dielne, v ktorých si odsúdení pripravujú novoročné pozdravy alebo reflektujú sviatočné obdobie písomnou formou.

VIANOCE: Atmosféra sviatkov vo väzniciach
Miestnosť, v ktorej je umožnené telefonovať odsúdeným počas vianočného obdobia v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody. Bratislava, 23. december 2021. Foto: archívne, SITA/ZVJS.

Bečková Ragasová tiež pripomenula, že namiesto chystania štedrovečernej večere či trávenia času s rodinou bude v službe či práci viac ako 400 príslušníkov a zamestnancov, ktorí zabezpečia plynulý a bezpečný chod ústavov aj počas sviatkov pokoja. „Pre mnohých z kolegov sú Vianoce v práci skúškou profesionality aj emócií,“ dodala.

VIANOCE: Atmosféra sviatkov vo väzniciach
Svätá omša počas vianočného obdobia v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody. Bratislava, 23. december 2021. Foto: archívne, SITA/ZVJS.

Koľko je na Slovensku uväznených osôb?

K 17. decembru 2025 sa v ústavoch ZVJS nachádzalo 8 009 väznených osôb, z toho 6 867 odsúdených a 1 142 obvinených. Cudzincov bolo v ústavoch 305 a mladistvých celkovo 27.

Viac k osobe: Anna Bečková Ragasová
Firmy a inštitúcie: ZVJS Zbor väzenskej a justičnej stráže
Okruhy tém: Štedrý deň Väznica Vianoce
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk