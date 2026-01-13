Spojené štáty odsudzujú Putina za použitie rakety schopnej niesť jadrové zbrane

Spojené štáty v pondelok ostro odsúdili ruské použitie balistickej rakety Orešnik schopnej niesť jadrové zbrane počas konfliktu na Ukrajine, označujúc tento krok za „nevysvetliteľnú eskaláciu“.
Použitie tejto rakety stredného doletu, ktorá však nebola vyzbrojená jadrovou hlavicou, predstavuje podľa námestníčky amerického veľvyslanca pri OSN Tammy Bruceovej ďalšiu nebezpečnú a nevysvetliteľnú eskaláciu vojny.
Ruská strela Orešnik minulý týždeň údajne zasiahla letecké opravovne v Ľvovskej oblasti
Spojené štáty zároveň vyjadrujú odsúdenie pokračujúcich a stupňujúcich sa útokov Ruska na energetickú infraštruktúru a ďalšie civilné objekty na Ukrajine.
Moskva v pondelok uviedla, že raketa zasiahla letecký opravárenský závod vo Ľvovskej oblasti na západe Ukrajiny a že útok bol odpoveďou na pokus Ukrajiny zasiahnuť jednu z rezidencií ruského prezidenta Vladimira Putina, čo Kyjev popiera, pričom aj západné spravodajské služby uviedli, že Moskva si údajný útok vymyslela.
Útok na Putinovu rezidenciu sa podľa vojenských analytikov nestal, bol by vraj možný len „zázrakom“
Ukrajinská strana potvrdila, že raketa bola vystrelená na Ľvovskú oblasť, blízko hraníc s Poľskom, no nezverejnila, či bol závod zasiahnutý.