Spojené štáty odsudzujú Putina za použitie rakety schopnej niesť jadrové zbrane

USA po raketovom útoku vo Ľvovskej oblasti varujú pred nebezpečnou eskaláciou konfliktu.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Hypersonic missile in the sky
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Spojené štáty v pondelok ostro odsúdili ruské použitie balistickej rakety Orešnik schopnej niesť jadrové zbrane počas konfliktu na Ukrajine, označujúc tento krok za „nevysvetliteľnú eskaláciu“.

Použitie tejto rakety stredného doletu, ktorá však nebola vyzbrojená jadrovou hlavicou, predstavuje podľa námestníčky amerického veľvyslanca pri OSN Tammy Bruceovej ďalšiu nebezpečnú a nevysvetliteľnú eskaláciu vojny.

Spojené štáty zároveň vyjadrujú odsúdenie pokračujúcich a stupňujúcich sa útokov Ruska na energetickú infraštruktúru a ďalšie civilné objekty na Ukrajine.

Moskva v pondelok uviedla, že raketa zasiahla letecký opravárenský závod vo Ľvovskej oblasti na západe Ukrajiny a že útok bol odpoveďou na pokus Ukrajiny zasiahnuť jednu z rezidencií ruského prezidenta Vladimira Putina, čo Kyjev popiera, pričom aj západné spravodajské služby uviedli, že Moskva si údajný útok vymyslela.

Ukrajinská strana potvrdila, že raketa bola vystrelená na Ľvovskú oblasť, blízko hraníc s Poľskom, no nezverejnila, či bol závod zasiahnutý.

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Vojna na Ukrajine
36 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Vladimir Putin
Okruhy tém: Orešnik ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk