Po polročnej misii sa na Zem vrátili traja čínski astronauti, vystúpili na okraji púšte Gobi (video)

Traja čínski astronauti sa v utorok ráno vrátili na Zem po šiestich mesiacoch na palube čínskej vesmírnej stanici.

Ťing Chaj-pcheng, Ču Jang-ču a Kuej Chaj-čchao v poriadku vystúpili z návratovej kapsuly v blízkosti centra vypúšťania satelitov Ťiou-čchüan na okraji púšte Gobi. Uviedla oficiálna tlačová agentúra Sin-chua.

Nová trojčlenná posádka stanice dorazila na stanicu Tchien-kung minulý týždeň. Stanica je v podstate kompletná, takže nová posádka bude vykonávať lekárske a vedecké experimenty a udržiavať vybavenie.

Stanica Tchien-kung je súčasťou oficiálnych čínskych plánov pre trvalú prítomnosť ľudí na obežnej dráhe Zeme. Čínsky vesmírny program je ambiciózny.

Čína sa v roku 2003 po Sovietskom zväze a USA stala treťou krajinou sveta, ktorá samostatne poslala na obežnú dráhu svojho astronauta. Tiež už pristála so svojimi sondami na odvrátenej strane Mesiaca a na Marse. V roku 2020 jej sonda prvýkrát od 70. rokov minulého storočia priviezla na Zem mesačné horniny.

After five months in space, China’s astronauts are back on Earth. pic.twitter.com/EHI2VzZ1je

— South China Morning Post (@SCMPNews) October 31, 2023