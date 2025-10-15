Modelka tvrdí, že Vinícius myslí len na sex. Každú debatu smeroval k tejto téme, posielal jej nahé fotografie

To sa jej nepáčilo, čo mu viackrát vytkla.
Brazílsky útočník španielskeho futbalového klubu Realu Madrid Vinícius Júnior. Foto: AP Photo/Manu Fernandez
Brazília Futbal Futbal z lokality Brazília

Brazílska influencerka a modelka Anna Silvová, ktorá sa kedysi istý čas stretávala s krajanom Viníciusom Júniorom, prezradila detaily komunikácie s futbalistom.

Poznamenala, že sa rada rozpráva, no útočník mal neustále sexuálne narážky a každú debatu zvrhol týmto smerom.

To sa jej nepáčilo, čo mu viackrát vytkla. „Vinícius nemyslí na nič iné, len na sex. Posielal mi fotografie svojich intímnych partií.“

Silvová priznala, že nemá rada ľudí, ktorí neustále hovoria o oplzlostiach. „Nedokáže viesť rozhovor, hovorí len o sexe. Neustále mi posielal svoje akty. Chcel len sex, nič iné,“ doplnila.

Brazílsky útočník sa počas reprezentačnej prestávky nachádzal s národným tímom v Ázii, kde odohrali „kanárici“ dve priateľské stretnutia.

Najprv rozobrali Južnu Kóreu na jej pôde vysoko 5:0, no potom nestačili na domáce Japonsko 3:2, hoci po polčase viedli o dva góly. Išlo o prvé víťazstvo „samurajov“ proti Brazílii v histórii.

