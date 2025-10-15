Modelka tvrdí, že Vinícius myslí len na sex. Každú debatu smeroval k tejto téme, posielal jej nahé fotografie

Brazílska influencerka a modelka Anna Silvová, ktorá sa kedysi istý čas stretávala s krajanom Viníciusom Júniorom, prezradila detaily komunikácie s futbalistom.
Poznamenala, že sa rada rozpráva, no útočník mal neustále sexuálne narážky a každú debatu zvrhol týmto smerom.
To sa jej nepáčilo, čo mu viackrát vytkla. „Vinícius nemyslí na nič iné, len na sex. Posielal mi fotografie svojich intímnych partií.“
Silvová priznala, že nemá rada ľudí, ktorí neustále hovoria o oplzlostiach. „Nedokáže viesť rozhovor, hovorí len o sexe. Neustále mi posielal svoje akty. Chcel len sex, nič iné,“ doplnila.
🇧🇷🔞 Anna Silva, Brazilian influencer, making spicy claims about Vinicius Junior:
„Vinicius doesn’t think about ANYTHING BUT SEX. He was sending me photos of his private parts.“
I don’t like people who constantly talk about dirty things. He can’t hold a conversation, he only… pic.twitter.com/1xu2XXE4qF
— Football Factly (@FootballFactly) October 9, 2025
Brazílsky útočník sa počas reprezentačnej prestávky nachádzal s národným tímom v Ázii, kde odohrali „kanárici“ dve priateľské stretnutia.
Najprv rozobrali Južnu Kóreu na jej pôde vysoko 5:0, no potom nestačili na domáce Japonsko 3:2, hoci po polčase viedli o dva góly. Išlo o prvé víťazstvo „samurajov“ proti Brazílii v histórii.